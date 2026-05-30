Detienen a fardera chilena por robo de ropa en plaza comercial

Una joven de 19 años, de nacionalidad chilena, fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras ser señalada de sustraer varias prendas de vestir de una tienda ubicada en una plaza comercial de la alcaldía Venustiano Carranza.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron por radio a los uniformados sobre un presunto robo en un establecimiento al interior de un centro comercial, localizado en el cruce de las avenidas El Peñón y Oceanía, colonia Moctezuma Segunda Sección.

La joven fue retenida de forma temporal por personal de seguridad privada de la plaza, señalada de intentar salir del negocio con mercancía sin haber realizado el pago correspondiente.

Al llegar, los elementos de la SSC efectuaron una revisión preventiva conforme a los protocolos establecidos, durante la cual encontraron tres blusas de distintos colores entre las pertenencias de la joven, de las cuales no pudo acreditar su compra.

edfrg Foto: SSC

Tras el hallazgo, la joven fue detenida y fue trasladada junto con la mercancía asegurada ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

En el Código Penal de la Ciudad de México se establece la sanción de prisión de seis meses a dos años y 60 a 150 días multa, cuando el valor de lo robado no exceda 300 veces la Unidad de Cuenta o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado, es decir, no se deben exceder los 35 mil pesos.

Prisión de dos a cuatro años y de 150 a 400 días multa, cuando el valor de lo robado exceda los 35 mil pesos, pero no los 88 mil pesos; encarcelamiento de cuatro a diez años cuando el monto robado supere la última cantidad.