Turistas que arriben al AICM serán recibidos por intervenciones artísticas

Cuatro intervenciones artísticas, instaladas en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), darán la bienvenida a los más de cinco millones de turistas que se prevé arriben a la capital del país durante el Mundial.

Destaca la exposición fotográfica del artista contemporáneo mexicano Santiago Arau, quien realizó el mural “La Pelota Vuelve a Casa”, con la palabra “Bienvenidos” en nueve idioma, la obra está inspirada en el Juego de Pelota Prehispánico Ōllamaliztli y también se expone “Memoria y Territorio”.

La iniciativa, a cargo de la Secretaría de Turismo local, forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno capitalino para promover la riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica y las experiencias únicas que ofrece la Ciudad de México, en el marco de la justa mundialista, que arranca el 11 de junio.

En 38 imágenes “con enfoque aéreo y documental”, la exposición de Arau, instaladas en ambas terminales, muestran la complejidad urbana de la ciudad, desde su patrimonio histórico y arquitectónico hasta la vida cotidiana que da forma a la metrópoli.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

La muestra, que fue posible gracias al apoyo del director general del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, reúne imágenes exclusivas “que reflejan la esencia de la capital desde una perspectiva que ha distinguido la trayectoria internacional de Arau”, durante más de dos décadas, destacó la Sectur CDMX.

En tanto, el mural “Juego de Pelota Prehispánico”, inspirado en el ancestral Ōllamaliztli, recrea uno de los rituales más significativos de las culturas mesoamericanas, fue elaborado con técnica mixta y elementos en alto relieve, para conectar a los viajeros con la riqueza espiritual y cultural de los pueblos originarios.

Durante la inauguración, Alejandra Frausto, titular del ramo, señaló que en la capital del país “resalta una visión de ciudad abierta, diversa y construida desde la cultura, con la mayor oferta cultural del mundo y liderazgo como destino para el turismo”.

Estas acciones permiten fortalecer la presencia de la capital desde su principal puerta de entrada, acotó la directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Jennie Shrem Serur.

Así logramos reforzar el posicionamiento turístico de la Ciudad de México desde su principal punto de acceso y visibilizar el talento artístico urbano local, promoviendo una experiencia estética y emocional para millones de pasajeros".

Las intervenciones permanecerán instaladas en el AICM, como legado del Mundial, concluyó Shrem Serur.