A pesar de avances, capitalinas mantienen bajos salarios: Coparmex 

En la Ciudad de México, más de 919 mil de las 2.28 millones de mujeres ocupadas perciben ingresos de hasta un salario mínimo, lo que refleja que, aunque su participación en la economía es fundamental, muchas aún enfrentan condiciones laborales con bajos salarios, lamentó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) CDMX.

“Reducir estas desigualdades no es solo una cuestión de justicia, también es una condición para que la economía de la Ciudad de México crezca con mayor fuerza”, aseveró Adal Ortiz Ávalos, presidente del organismo empresarial.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el líder de Coparmex CDMX, reconoció la contribución de las mujeres para impulsar el desarrollo económico de la ciudad.

Destacó que las mujeres representan 46.7 por ciento de la fuerza laboral de la Ciudad de México, es decir, casi la mitad de quienes hoy sostienen la actividad económica de la capital del país.

Sin embargo, insistió en que es necesario equilibrar los salarios que percibe el sector, para impulsar el avance generalizado de las mujeres en la ciudad.

Miles de negocios son impulsados por mujeres

La cúpula empresarial local destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre de 2025, 2.36 millones de mujeres integraban la población económicamente activa, con presencia particularmente fuerte en sectores clave para el dinamismo económico.

En el sector comercio participan 542 mil mujeres; otras 383 mil prestan servicios profesionales, financieros y corporativos, mientras que más de 330 mil laboran en servicios sociales, como educación, salud y cuidados, sectores fundamentales para el bienestar y el desarrollo social.

Además, 487 mil mujeres trabajan por cuenta propia, 89 mil mujeres son empleadoras y otras 875 mil mujeres trabajan en micronegocios, que representan el corazón de la economía barrial local.

“Esto significa que decenas de miles de negocios en la ciudad son impulsados por mujeres, generando actividad económica, oportunidades y empleo”, destacó la Coparmex CDMX.

Previo a la conmemoración del 8M, el organismo reiteró además su compromiso con la construcción de un entorno económico que promueva “igualdad de oportunidades, acceso al emprendimiento, mejores condiciones laborales y una mayor participación de mujeres en posiciones de liderazgo empresarial”.

“Reconocer su trabajo, impulsar su desarrollo y eliminar las brechas que aún persisten es una tarea que debe involucrar a empresas, gobierno y sociedad, la economía de la capital no se entiende sin las mujeres que todos los días la hacen posible”, concluyó.

