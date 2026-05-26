Dejan libre a principal sospechoso del feminicidio de Cielo N, estudiante de UAM

Desconcierto e indignación provocó el anuncio de última hora respecto a la liberación de Hugo Iván N quien había sido detenido el pasado viernes 22 de mayo por ser presunto responsable del feminicidio de su pareja sentimental Cielo Beanjy N, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México.

¿No hubo flagrancia?

Datos en redes sociales en la cuenta de @c4jimenez, señalan que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dejó libre al sujeto ya que “no hubo flagrancia” en el crimen que le arrebató la vida a la joven de 26 años y estudiante de la UAM Xochimilco.

UAM Especial

Como se recordará Cielo Beanjy y Hugo Iván vivían juntos desde hace 4 años, vecinos señalaron que las peleas en su hogar eran constantes.

El viernes la pareja tuvo un altercado

El día de los hechos trágicos, una vez más la joven y su pareja pelearon, él sujeto llamó por teléfono a su suegra y le dijo que luego de la discusión con Cielo él se salió del departamento, pero al regresar ella ya estaba inconsciente.

Al lugar llegaron policías y paramédicos quienes tras revisar a la estudiante determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Aunque Hugo Iván era el principal sospechoso de su fallecimiento, el MP lo dejó en libertad.

La UAM también se pronunció al respecto, el domingo 24 de mayo, exigió justicia por el presunto feminicidio de su alumna Cielo Beanjy, pidió que el caso se investigue con perspectiva de género y apego a protocolos de feminicidio.