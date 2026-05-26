Restringen en Jefatura de Gobierno CDMX combustible, electricidad, internet...

Los funcionarios públicos que trabajan en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tendrán que reducir el gasto de combustible, electricidad, internet, papel, telefonía y agua.

Así los obligan los Lineamientos de austeridad y ahorro de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026, publicados este martes en la Gaceta Oficial.

“Todo funcionario público perteneciente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México está obligado a acatar los presentes lineamientos”, indican.

Menos viáticos, horas extras y...

El pago de horas extra deberá racionalizarse y los servicios de comunicación minimizarse.

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“Es obligatorio limitar al mínimo indispensable las erogaciones destinadas a servicios de comunicación, fotocopiados, energía, combustibles y arrendamientos. Asimismo, se deberá aplicar este criterio de austeridad en el pago de honorarios, viáticos, alimentación, mobiliario, eventos oficiales y el desarrollo de proyectos de investigación”, señalan.

Consumo de combustible mínimo

El consumo de combustible en vehículos oficiales será monitoreado para garantizar que se use el mínimo necesario.

El servicio de impresión, fotocopiado y uso de papel bond deberá sustituirse en lo posible por versiones digitales.

No se comprará mobiliario nuevo, se deberá reutilizar el existente.

“No se realizará adquisición de mobiliario de oficina, en caso de requerirlo, se consultará el Boletín de Bienes de Lenta y Nula Rotación, con la finalidad de localizar bienes que pudieran reutilizarse y se realice el procedimiento de transferencia”, señalan los lineamientos que entran en vigor este miércoles.

Ahorro de Agua y electricidad

El consumo de electricidad y agua deberá reducirse, al igual que el internet y la telefonía.

“El acceso a páginas web ajenas al desarrollo de las actividades oficiales de la Jefatura de Gobierno será restringido, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos tecnológicos institucionales”, indican.

El aviso publicado fue firmado por Eduardo Valdez García, director general de Administración y Finanzas en la Jefatura de Gobierno.