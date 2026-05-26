Rentas suben hasta 86% cerca de universidades en CDMX

Los precios de la renta de viviendas en colonias cercanas a campus universitarios en la Ciudad de México han crecido hasta 86 por ciento del 2024 a la fecha, así se indica en un análisis del portal inmobiliario Inmuebles24 dado a conocer este martes.

Cuidado con los “monta rentas” Canva

El estudio incluye a colonias cercanas a campus como Ciudad Universitaria (CU) de la UNAM, Escuela Bancaria y Comercial (EBC), La Salle Condesa, Tecnológico de Monterrey (Tec) y Universidad Iberoamericana (Ibero), ambas en Santa Fe, Universidad Panamericana (UP) y Universidad del Valle de México (UVM) San Rafael.

El comparativo se realizó utilizando la base de datos de los precios de las propiedades anunciadas en la plataforma de Inmuebles24 y que corresponden a viviendas de 65 metros cuadrados con dos habitaciones.

ASÍ LOS AUMENTOS

Cerca de UVM San Rafael el mayor aumento

Se determinó que las rentas en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc cercanas a la UVM San Rafael los precios se han elevado hasta 86 por ciento.

En la colonia San Rafael pasaron de 18 mil 194 pesos en abril de 2024 a 33 mil 790 pesos en abril de 2026, es decir, 86 por ciento de incremento.

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Mientras que en la colonia Juárez, en el mismo lapso, subieron de 25 mil 339 pesos a 36 mil 707 o 45 por ciento.

En colonias de la alcaldía Cuajimalpa cercanas a los campus Santa Fe del Tec y de la Ibero, los precios alcanzaron alzas de hasta el 51 por ciento.

En la colonia Lomas de Chamizal Segunda Sección, de 13 mil 458 pesos en abril de 2024, el precio subió hasta 20 mil 332 en abril de 2026, es decir, 51 por ciento.

En la colonia Lomas de Vista Hermosa pasaron de 16 mil 157 a 24 mil 23 pesos o un incremento del 49 por ciento.

Mientras que en colonias de Benito Juárez cercanas a la UP los precios aumentaron hasta 41 por ciento.

En la colonia San Pedro de los Pinos pasaron de 14 mil 903 pesos en abril de 2024 a 20 mil 997 una variación de 41 por ciento.

Y en la San José Insurgentes pasó de 16 mil 332 a 21 mil 986, es decir, 35 por ciento de aumento.

En la Condesa subió

En colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc cercanas al campus Condesa de La Salle los precios las rentas se elevaron hasta 40 por ciento.

En la colonia Escandón, en Miguel Hidalgo, los precios pasaron de 16 mil 750 en abril de 2024 a 23 mil 367 en 2026, es decir, 40 por ciento de aumento.

Mientras que en la colonia Hipódromo Condesa, en Cuauhtémoc, los precios pasaron de 28 mil 306 a 38 mil 151 o 35 por ciento más.

Cerca de la UNAM también se encareció

En colonias de la alcaldía Benito Juárez cercanas a CU las rentas se elevaron hasta 35 por ciento.

Aficionados se han formado desde temprano. Sebastián Díaz de León

En la Del Valle Sur los precios subieron de 14 mil 247 pesos en abril de 2024 a 19 mil 297 en abril de 2026, es decir, un aumento de 35 por ciento.

Mientras que en la Acacias el aumento fue de 28 por ciento, al pasar de 14 mil 264 pesos a 18 mil 284.

Y en colonias de alcaldía como Cuauhtémoc cercanas a la EBC el aumento fue del 20 por ciento.

Tanto en el Centro como en Santa María La Ribera el incremento en dos años fue de un 20 por ciento puesto que los precios se elevaron de 23 mil 50 a 27 mil 734 pesos y de 17 mil 182 a 20 mil 649, respectivamente.

De 33 colonias, sólo una bajó de precio

De las 33 colonias mencionadas en el estudio de Inmuebles24, la única colonia en donde se detectó una disminución en el precio de la renta fue Insurgentes Mixcoac, en Benito Juárez, cerca al campus de la UP.

En Insurgentes Mixcoac los precios pasaron de 22 mil 490 en abril de 2024 a 21 mil 217 en abril de 2026, es decir, una disminución del 6 por ciento.

TABLAS

En dos años se ha encarecido vivir en colonias cerca de campus…

UVM San Rafael

Tabacalera de 24 mil 769 a 30 mil 839... aumentó 25%

San Rafael de18 mil 194 a 20 mil 163... aumentó 86%

Cuauhtémoc de 22 mil 610 a 27 mil 674... aumentó 22%

Juárez de 25 mil 339 a 36 mil 707... aumentó 45%

Roma Norte de 28 mil 028 a 31 mil 597... aumentó 13%

Doctores de16 mil 980 a 21 mil 555... aumentó 27%

Roma Sur de 22 mil 886 a 27 mil 791... aumentó 21%

Tec e Ibero en Santa Fe

Cuajimalpa de 13 mil 398 a 18 mil 363... aumentó 37%

Lomas de Vista Hermosa de 16 mil157 a 24 mil 023... aumentó 49%

Bosques de las Lomas de 13 mil 544 a 14 mil 742... aumentó 9%

Cumbres Reforma de 12 mil 613 a 16 mil 290... aumentó 29%

Lomas del Chamizal 2da Secc de 13 mil 458 a 20 mil 332... aumentó 51%

Centro Comercial Santa Fe de 20 mil 784 a 22 mil 622... aumentó 9%

El Contadero de 17 mil 802 a 20 mil 419... aumentó 15%

Universidad Panamericana (UP)

Del Valle Centro de 15 mil 451 a 19 mil 306... aumentó 25%

San Pedro de los Pinos de 14 mil 903 a 20 mil 997... aumentó 41%

San José Insurgentes de 16 mil 332 a 21 mil 986... aumentó 35%

Insurgentes Mixcoac de 22 mil 490 a 21 mil 217... disminuyó 6%

La Salle Condesa

Hipódromo de 23 mil 702 a 28 mil 254... aumentó 19%

Condesa de 26 mil 764 a 28 mil 683... aumentó 7%

Hipódromo Condesa de 28 mil 306 a 38 mil 151... aumentó 35%

Escandón de 16 mil 750 a 23 mil 367... aumentó 40%

San Miguel Chapultepec 18 mil 359 a 21 mil 937... aumentó 19%

UNAM

Del Valle Sur de 14 mil 247 a 19 mil 297... aumentó 35%

Acacias de 14 mil 264 a 18 mil 284... aumentó 28%

Portales Sur de 16 mil 467 a 18 mil 782... aumentó 14%

Xoco de 21 mil 943 a 26 mil 52... aumentó 19%

Del Carmen de 23 mil 226 a 25 mil 565... aumentó 10%

Jardines en la Montaña de 15 mil 463 a 18 mil 599... aumentó 20%

Escuela Bancaria Comercial (EBC)

Centro de 23 mil 50 a 27 mil 734... aumentó 20%

Santa María La Ribera de 17 mil 182 a 20 mil 649... aumentó 20%

Anáhuac de 22 mil 336 a 25 mil 959... aumentó 16%

Granada de 26 mil 502 a 31 mil 403... aumentó 18%