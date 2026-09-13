Tostadas, arroz y postre, el menú patrio para los que caigan en el Torito este 15 de septiembre 

El menú patrio para los detenidos en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social de la Ciudad de México (CDMX), conocido como “El Torito”, para 15 de septiembre consta de arroz rojo, tres tostadas de tinga de pollo, pata y papa con chorizo, así como agua de sabor y postre del día.

Y para el 16 de septiembre se ofrecerá café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles durante el desayuno.

La comida incluirá hamburguesa, frijoles, fruta y agua de sabor, mientras que para la cena habrá café, papas encebolladas con jamón y chile serrano, así como postre.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agregó que entre el 11 y el 12 de septiembre fueron sancionados 133 conductores, quienes superaron el límite permitido de alcohol, por lo que 133 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

"Las personas que sean detenidas por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México serán quienes reciban estos alimentos.

"De acuerdo con el artículo 50 de la mencionada norma, está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir", indicó la dependencia.