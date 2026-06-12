¿Un tornadito? Caen árboles en la colonia Pensil por lluvia y vientos en CDMX

Varios árboles y postes caídos, así como vehículos dañados, dejó como saldo la fuerte lluvia y las ráfagas de viento que azotaron la Ciudad de México.

Caen varios árboles y postes Rodolfo Dorantes

El hecho se registró ayer, alrededor de las 3 de la tarde, en la colonia Pensil, donde según los vecinos, sucedió al terminar el partido de la selección mexicana y los árboles comenzaron a caer, después de que pasara una fuerte ráfaga de viento.

Caen varios árboles y postes Rodolfo Dorantes

¿Un tornado menor?

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“Hubo como un tornadito, vino un viento muy fuerte, por eso yo creo que fueron tantos árboles y la lluvia duró como media hora, nunca nos había pasado” dijo la señora Beatriz Moreno, vecina de la colonia.

La caída de árboles, se registró en las calles Lago Wenner, Lago Wetter, Daniel Cabrera, Lago Fondo, Lago Ginebra, 2a cerrada de Lago Ginebra y Lago Erne.

Caen varios árboles y postes Rodolfo Dorantes

Personal de Protección Civil y Parques y jardines de la alcaldía Miguel Hidalgo, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional, laboran con apoyo de motosierras para seccionar los enormes árboles y retirarlos abordo de camiones y camionetas.

Caen varios árboles y postes Rodolfo Dorantes

Por el hecho, varios postes se dañaron y se rompió el cableado de energía eléctrica, telefonía, televisión por cable e internet.

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Ante la inusual emergencia, vecinos piden a las autoridades, apresuren los trabajos para restablecer los servicios, retirar los 21 árboles caídos y apoyar a los vecinos que sufrieron afectaciones en sus viviendas y de los 10 carros dañados.