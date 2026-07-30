Cuajimalpa invierte 41.5 mdp en repavimentación

El orden en las finanzas públicas permitió a Cuajimalpa destinar 41 millones 586 mil pesos al Fondo de Repavimentación 2026, con el que serán intervenidas vialidades de distintas colonias y pueblos de la demarcación, afirmó Julián Pulido, director general de Administración y Finanzas.

Del monto total, 7 millones 458 mil pesos serán aplicados en la avenida José María Castorena, una de las principales vías de comunicación de la alcaldía.

“Administrar con responsabilidad significa que los recursos públicos lleguen a donde más se necesitan. Cuando hay orden en las finanzas, hay capacidad para cumplir”, señaló Pulido.

Los trabajos comenzaron el 20 de julio y se realizarán de las 23:00 a las 5:00 horas para reducir afectaciones a la circulación.

Julián Pulido, director general de Administración y Finanzas Foto: Especial

En Cuajimalpa Centro serán intervenidas las avenidas Puebla, México y José María Castorena.

En Granjas Navidad, las obras abarcarán las calles Amistad, Noche Buena, 25 de Diciembre y 16 de Diciembre, además de la avenida Héctor Victoria.

En Zentlápatl será repavimentada la avenida Puerto México, mientras que en San Lorenzo Acopilco los trabajos se realizarán en Moneruco, avenida Leandro Valle y Monte de las Cruces.

Julián Pulido sostuvo que la inversión responde al compromiso del alcalde Carlos Orvañanos de mejorar las calles, facilitar traslados más seguros y elevar la calidad de vida de las familias.

“En Cuajimalpa, cada peso se convierte en obras, resultados y soluciones para los cuajimalpenses”, afirmó.