Más de 180 árboles caen en Miguel Hidalgo por intensa tormenta

Durante la noche del jueves y parte de la madrugada de este viernes, cuadrillas de diversas áreas de la alcaldía Miguel Hidalgo mantuvieron trabajos ininterrumpidos para retirar y seccionar los más de 180 árboles que colapsaron como consecuencia de la intensa tormenta de la tarde del jueves, registrada en medio de las celebraciones por el triunfo de la Selección Nacional sobre Sudáfrica.

Las labores fueron coordinadas a través del Operativo Tormenta y del equipo de Gobierno Nocturno, encabezado por el alcalde Mauricio Tabe, quien supervisó las acciones de atención a emergencias derivadas de la lluvia, entre ellas la caída de árboles, encharcamientos e inundaciones en distintas colonias.

De acuerdo con un balance preliminar, se contabilizaron más de 180 árboles derribados en colonias como Granada, San Miguel Chapultepec, Argentina Antigua, Pensil Norte, Deportiva Pensil, Reforma Pensil, Popotla, Anáhuac y Polanco, entre otras.

Se informó que, personal de Obras y Servicios Urbanos continuará con el seccionamiento y retiro de los árboles caídos, tras atenderse la emergencia y restablecer las vialidades o calles donde colapsaron, mientras que la Dirección de Medio Ambiente se encargará de la recolección de los residuos vegetales generados por la contingencia.

La alcaldía informó que se realizaron trabajos para restablecer el suministro de energía eléctrica y otros servicios básicos afectados por la tormenta, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la empresa Gas Natural.

“No vamos a dejar solas a las familias afectadas; todas las áreas de la alcaldía permanecerán desplegadas hasta atender las afectaciones provocadas por esta tormenta y recuperar las condiciones de seguridad para nuestras vecinas y vecinos”, afirmó Mauricio Tabe.

Ante los cortes de energía eléctrica registrados en algunas zonas, el alcalde informó que los Faros del Saber y las instalaciones deportivas de la demarcación permanecerán disponibles para que las personas afectadas puedan utilizar equipos de cómputo y conexión a internet, en un horario de 08:00 a 21:00 horas.

Asimismo, llamó a los vecinos cuyos vehículos o inmuebles resultaron dañados a comunicarse al teléfono 55 3457 3056 para recibir acompañamiento en los trámites relacionados con el seguro y la gestión de indemnizaciones ante el Gobierno de la Ciudad de México.

Tabe también agradeció el respaldo de las cuadrillas enviadas por otras alcaldías para atender la emergencia, en particular a la alcaldía Iztapalapa por el apoyo brindado en las labores de retiro de árboles y atención de los daños.

“Ante situaciones como esta, la solidaridad y la colaboración entre alcaldías son fundamentales”, señaló el alcalde en un video mensaje en su cuenta de X.