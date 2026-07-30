Fiscalía CDMX incinera 140 kilos de drogas vinculadas con 600 investigaciones

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) llevó a cabo la primera incineración de narcóticos de este año, los cuales se relacionan con diversas investigaciones iniciadas por la fiscalía capitalina entre 2017 y hasta 2025.

En total se destruyeron 140.58 kilogramos de diversas sustancias ilícitas, equivalentes a más de 71 mil 831 dosis, vinculadas a 600 investigaciones comprendidas en el periodo mencionado.

La destrucción de estas sustancias concluye el procedimiento legal establecido para los narcóticos bajo resguardo institucional. Con esta medida, la Fiscalía CDMX reduce los riesgos sanitarios y operativos asociados con su almacenamiento prolongado e impide que regresen a las calles”.

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Claudia Xóchitl Nájera, directora general de Administración de Bienes Asegurados (DGABA), afirmó que la Fiscalía CDMX impulsa la incineración periódica de drogas, para asegurar su destrucción oportuna, legal y supervisada para proteger la salud de la población y su seguridad.

Procedimiento de destrucción

Entre el 6 y 16 de julio, personal de la fiscalía capitalina trabajo en la identificación, muestreo y pesaje de las drogas que serían destruidas, las cuales se entregaron días después en 10 contenedores al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI) para su custodia y traslado.

La incineración se realizó en el Campo Militar número 37-A, en San Juan Teotihuacán, Estado de México, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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En dichas instalaciones se realizó un muestreo aleatorio y personal pericial en química aplicó reactivos para verificar la naturaleza de las sustancias analizadas antes de su incineración. El procedimiento contó con la participación del Órgano Interno de Control y de personal de Defensa, lo que dio certeza y transparencia a cada una de sus etapas”.

Claudia Xóchitl Nájera añadió que la destrucción de las drogas aseguradas cierra los espacios a la corrupción, muestran la colaboración entre instituciones federales y de la Ciudad de México, “para que la justicia llegue con igualdad para todos los habitantes”.

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La destrucción periódica de drogas inició el 17 de diciembre pasado, cuando se destruyeron 335 kilogramos de narcóticos, equivalentes a cerca de 540 mil dosis estimadas.