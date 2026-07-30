Policías ayudan a niño con síndrome de Down a reencontrase con su mamá

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ayudaron a un menor de edad con síndrome de Down a reencontrase con su madre, quien solicitó ayuda de los policías capitalinos para encontrar a su hijo.

Los hechos ocurrieron en calles de la alcaldía Benito Juárez, cuando los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) acudieron a las inmediaciones de la estación Insurgentes Sur, de la Línea 12 del Metro, en donde una mujer de 51 años les pidió ayuda para localizar a su hijo, quien tiene discapacidad intelectual y no estaba en su domicilio.

Los oficiales, con apoyo de la madre, iniciaron la búsqueda en calles aledañas, posteriormente la trasladaron a su domicilio ubicado en la esquina de la calle La Bayoneta y Anillo Periférico, de la colonia San Pedro de los Pinos, por si el menor regresaba”.

La madre del niño agradeció el apoyo y la oportuna intervención de los uniformados de la SSC Foto: SSC

Los policías continuaron con la búsqueda y fue así como encontraron al niño, quien caminaba desorientado en la esquina de la Calle 10 y avenida Revolución, de la misma colonia, por lo que se acercaron y platicaron con él para ganarse su confianza, además de solicitar el arribo de una ambulancia para verificar su estado de salud.

Reproducir El menor caminaba desorientado por la colonia San Pedro de los Pinos cuando fue localizado por elementos de la PBI