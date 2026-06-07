Tormenta paraliza la Calzada Zaragoza y un rayo suspende el Cablebús

La tarde-noche de este domingo se convirtió en una auténtica pesadilla vial para miles de capitalinos que intentaban transitar por el oriente de la Ciudad de México.

Una intensa tormenta con granizo y actividad eléctrica azotó con fuerza a la alcaldía Iztapalapa, generando una rápida acumulación de agua que sepultó los carriles centrales y laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza.

Las afectaciones viales colapsaron el oriente. Rodolfo Dorantes

El punto crítico de la inundación se localizó en las inmediaciones del Distribuidor Vial La Concordia.

El nivel del agua bloqueó por completo el paso en dirección a los municipios mexiquenses de Los Reyes, Ixtapaluca y Chimalhuacán, así como la salida hacia la autopista a Puebla.

Ante el riesgo de que sus vehículos quedaran atrapados en las aguas negras, decenas de automovilistas optaron por detener la marcha y esperar a que bajara el nivel del agua.

Circular por la zona oriente fue una pesadilla para los conductores. Rodolfo Dorantes

La emergencia climática no solo estranguló el tránsito terrestre, sino que también golpeó los sistemas de transporte masivo de la demarcación.

Durante el momento más crítico de la tormenta, un rayo impactó un tramo de la Línea 2 del Cablebús, obligando a las autoridades a suspender el servicio por protocolos de seguridad ante la actividad eléctrica.

Los usuarios quedaron varados en las alturas al menos 40 minutos, pues el reporte de la suspensión se dio alrededor de las 18:00 horas y hasta las 18:40.

Reproducir Usuarios quedaron varados en las alturas.

Asimismo, las inmediaciones de la red del Metro presentaron severos encharcamientos que complicaron el acceso peatonal.

Cientos de usuarios se vieron en la necesidad de recurrir a dinámicas improvisadas —como subir a triciclos de carga auxiliados por civiles— para poder librar las inundaciones y llegar a las estaciones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de bomberos desplegaron un operativo de emergencia para liberar las coladeras obstruidas por la basura y acelerar el flujo del agua.

Hacia las 21:19 horas se reportó una disminución en los niveles de inundación, permitiendo la reapertura parcial de la circulación en la Calzada Ignacio Zaragoza.

Sin embargo, las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con extrema precaución debido a que las precipitaciones persisten en la zona.

Para quienes necesitan librar los puntos afectados, el Centro de Orientación Vial (OVIAL) sugirió las siguientes rutas alternas: