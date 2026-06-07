Sujeto roba moto a jovencita de 21 años

Un hombre que habría robado una moto en la alcaldía Miguel Hidalgo fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes también recuperaron la motocicleta en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales desempeñaban sus patrullajes de seguridad y vigilancia en las calles Sur 126 y Poniente 75-A, de la colonia Daniel Garza, y una ciudadana de 21 años de edad les pidió apoyo.

La joven les informó que había dejado estacionada su motocicleta color naranja en la vía pública y al regresar vio que un sujeto la empujaba para llevársela y los oficiales siguieron al individuo.

Tras una breve persecución, en la esquina de las calles Cerrada Camino de los Toros y Sur 126, en la colonia América, en la misma alcaldía, interceptaron al sujeto de 40 años de edad, que no pudo acreditar la legal propiedad de la motocicleta con la documentación correspondiente, aunado a que durante la entrevista cayó en contradicciones.

Los policías le informaron sus derechos constitucionales y junto con el vehículo recuperado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

La SSC dio a conocer que conforme a un cruce de información, se enteraron que el detenido registra cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, entre los años 2008 y 2022 por los delitos de Robo agravado y Robo calificado.

En Iztapalapa caen ex reos por asaltar a familia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres sujetos posiblemente relacionados en el robo de dinero en efectivo a familia que pretendía comprar un auto ofertado en una red social, quienes fueron citados en calles de la colonia Consejo Agrarista Mexicano de la alcaldía Iztapalapa.

La acción se llevó a cabo cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente reportaron a los oficiales que estaban en campo un robo en proceso en el cruce de las calles Segunda Cerrada de Fresno y Encino, por lo que acudieron de inmediato al lugar.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 53 años y un hombre de 54 años de edad, quienes informaron que fueron citados en el lugar para la supuesta compra de un vehículo que vieron anunciado a través de una red social, por lo que acudieron a bordo de un taxi por aplicación”, dio a conocer la SSC.

Después de llegar al lugar, el hombre y la mujer fueron sorprendidos por cinco sujetos que usaron un arma de fuego para amedrentarlos, los despojaron de los objetos de valor y del dinero que llevaban consigo y se dieron a la fuga.

Sin embargo, los policías en colaboración con los monitoristas del C2 Oriente, ubicaron a los delincuentes unas calles más delante, los alcanzaron y realizaron una revisión preventiva de acuerdo al protocolo de actuación policial.

Allí encontraron una cartera color negro, un monedero, una mochila, dinero en efectivo e identificaciones de los afectados.

Por estos hechos, los elementos de la SSC detuvieron a tres hombres de 23, 24 y 25 años de edad y los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC dio a conocer que el detenido de 23 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino en el año 2025, una ocasión por robo calificado y otra por robo agravado, portación de arma de fuego y tentativa de homicidio, además de una presentación al Ministerio Público por posesión de mariguana en el año 2018.

También en el año 2025, por el delito de robo calificado, portación y disparos de arma de fuego y tentativa de homicidio, el detenido de 25 años fue ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.