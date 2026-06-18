Milpa Alta y Tlalpan enfrentan lluvias y posible caída de ceniza volcánica

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) dio a conocer que por la tarde se desarrollarán “lluvias de intensidad fuerte y caída de granizo sobre zonas serranas de Tlalpan y chubascos en Milpa Alta”.

También se prevé que las condiciones por lluvia continúen durante el resto de la tarde y parte de la noche, acompañadas de posible caída de granizo y actividad eléctrica.

La dependencia capitalina también dio a conocer que habrá emisiones de ceniza volcánica del volcán Popocatépetl “con desplazamiento hacia el oeste del cráter, con rumbo hacia el sur de la Ciudad de México. En la última imagen de satélite se observa pluma de ceniza rumbo al oeste”.

Foto: Especial

Y se prevé la posible caída de ceniza volcánica durante las próximas seis horas en Milpa Alta y Tlalpan.

Recomendaciones ante caída de ceniza

La SGIRPC tiene establecidas varias recomendaciones para la población en caso de presentarse la caída de ceniza volcánica, la primera de ellas es permanecer en casa; sin embargo, si es nceario salir, se debe proteger nariz y boca.

Esto se debe a que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio, se tiene que evitar el uso de lentes de contacto y, en la medida de lo posible, no realizar actividades al aire libre.

No dejar alimentos a la intemperie y tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación.

Explosión del volcán Popocatépetl. Especial

Cerrar puertas y ventanas, considerar sellar con trapos húmedos las rejillas y ventanas para impedir la entrada de partículas a las viviendas.

Cubrir las alcantarillas para evitar que la ceniza tape el sistema de drenaje.

Los animales de compañía no pueden permanecer al exterior.

Cubrir vehículos para evitar dañar motores y filtros de aire.

Evitar remover la ceniza con agua, lo mejor es barrerla y depositarla en bolsas.

“Cabe resaltar que el impacto de las emisiones del volcán Popocatépetl para la ciudad, solo radica en la caída de ceniza”, afirmó la SGIRPC.

Foto: Especial

Lluvias en otros puntos de CDMX

La SGIRPC informó que también se esperan lluvias fuertes y caída de granizo en Azcapotzalco y Xochimilco.

Lluvias con chubascos en Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.