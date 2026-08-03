El sargazo llegó para quedarse. La solución

El sargazo dejó de ser un fenómeno estacional para convertirse en una amenaza ambiental y económica permanente para el Caribe mexicano. Diversos estudios y diagnósticos oficiales han documentado que, durante los episodios más severos, la ocupación hotelera ha disminuido hasta en 5%. Si ese porcentaje se aplica a una derrama turística anual superior a los 19 mil mdd que genera Quintana Roo, la pérdida potencial supera los 17 mil 900 mdp. Aunque se trata de una estimación económica y no de una cifra oficial atribuible exclusivamente al sargazo, permite dimensionar la magnitud del problema. A ello se suma la mortandad de miles de peces registrada en distintos puntos del Caribe mexicano, provocada por la descomposición de esta biomasa, que consume oxígeno y deteriora arrecifes, manglares y pastos marinos, alterando el equilibrio ecológico y poniendo en riesgo especies emblemáticas como el tiburón ballena, las mantarrayas y los delfines.

Durante años, la respuesta institucional ha consistido en retirarlo de las playas y enterrarlo. Esa estrategia es costosa, insuficiente y ambientalmente insostenible. El sargazo llegó para quedarse; México debe dejar atrás la administración de la emergencia y construir una verdadera política de Estado.

En ese contexto cobra especial relevancia la propuesta de la diputada Maribel Villegas Canché, quien plantea crear un Programa Nacional de Economía Circular del Sargazo para transformar millones de toneladas de biomasa en desarrollo económico, vivienda, innovación tecnológica y justicia ambiental. Se trata de una visión integral que articula soluciones internacionales, nacionales y locales.

En el ámbito internacional, México debe promover un acuerdo que permita crear un Fondo Internacional para la Recuperación del Caribe, financiado por los países e industrias con mayor huella de carbono. Los principios del derecho ambiental internacional establecen que quienes más contaminan deben asumir una mayor responsabilidad en la reparación de los daños derivados del cambio climático.

En la dimensión nacional, la propuesta incorpora al sargazo como materia prima estratégica para el Programa de Vivienda del Gobierno de México. Previa certificación científica, sanitaria y estructural, podría emplearse en la fabricación de tabiques, bloques, paneles y otros materiales de construcción mediante una alianza entre la industria cementera, universidades, centros de investigación y los tres órdenes de gobierno. Asimismo, plantea impulsar la fabricación de estufas ecológicas y otros productos sustentables para las comunidades de la zona maya, generando empleo, innovación y nuevas cadenas productivas.

En el ámbito local, la organización de cooperativas, pescadores, empresarios turísticos, universidades, gobiernos estatales, municipios y organizaciones sociales permitiría establecer centros regionales de acopio, procesamiento e industrialización. Así, un pasivo ambiental se convertiría en una fuente permanente de riqueza, fortaleciendo la economía social y protegiendo al principal motor económico del Caribe mexicano: el turismo. Desde una perspectiva geopolítica, México posee las condiciones para liderar una estrategia internacional de aprovechamiento sustentable del sargazo. Convertirse en referente mundial de la economía circular aplicada a biomasa marina permitiría atraer inversión, desarrollar tecnología propia, generar empleos verdes y fortalecer el liderazgo ambiental del país.

La propuesta de Maribel Villegas Canché cambia el paradigma. No plantea únicamente limpiar playas, sino construir viviendas, generar empleos, proteger el turismo y transformar un problema ambiental en una oportunidad para el desarrollo nacional. Los desafíos estructurales no se resuelven con programas sexenales; requieren continuidad institucional y visión de largo plazo. Si el sargazo seguirá llegando durante las próximas décadas, México necesita una estrategia de Estado para los próximos cincuenta años. La propuesta de la diputada ofrece una ruta seria, técnicamente viable y políticamente responsable para convertir una crisis permanente en una oportunidad histórica para el país.