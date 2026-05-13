Por Mundial 2026, Tlalpan presenta cartelera deportiva y cultural

La alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, presentó este miércoles la oferta turística, deportiva y cultural que preparó para el Mundial de Futbol 2026, que incluye una cartelera de festivales semanales a lo largo de la justa internacional.

La alcaldesa, Gabriela Osorio, indicó que el objetivo es aprovechar el evento mundial para activar la economía local.

Queremos que el Mundial también sea la gran oportunidad para reactivar la economía local de la zona de Tlalpan, no solamente del Centro, con los restauranteros, sino también de la zona alta del suelo de conservación, donde hay locatarios que son vecinas y vecinos originarios de los pueblos y que esperan que la gente visite sus espacios, sus restaurantes, sus lugares de entretenimiento”, dijo.

Actividades para todos los gustos

La oferta de Tlalpan incluye música, baile, teatro, eventos culturales, ecoturismo, entre otros, a través de los festivales Originario, de la Barbacoa, del Taco, del Caldo Tlalpeño, Fogones de México, Guelaguetza, Orgullo Mexa, El Fin más Padre, entre otros.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

Osorio dijo que a lo largo de los días que dure el Mundial, en Tlalpan habrá algún festival con una diversa oferta para el disfrute de turista y vecinos.

No venimos a vender una postal, venimos a presentar una propuesta territorial que abraza lo mejor de nuestra cultura, el deporte, turismo comunitario y espacios seguros libres de discriminación e inclusivos para que esta celebración sea realmente de todas”, agregó.

Festival Futbolero en Tlalpan

Osorio informó que el Festival Futbolero en Tlalpan se instalará en el Deportivo Vivanco, además organizarán la Copa del Barrio y estrenarán la Cancha Neón en la Casa Frissac, un espacio iluminado con accesorios fluorescentes.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

Indicó que se han rehabilitado 41 canchas deportivas en Tlalpan, realizado bacheo, reparación de fugas, desazolve y otros servicios urbanos.

Además, implementarán un dispositivo policial y vial para garantizar la seguridad y movilidad de turistas y vecinos.

La estrategia incluye repartir tarjetas de acceso vehicular para los vecinos y comerciantes que se ubiquen en las inmediaciones del estadio Banorte, para garantizar que no tengan molestias de movilidad por los cortes en la última milla.

También lanzarán el Pasaporte Turístico de Tlalpan 2026 que contiene una talonera de descuentos en restaurantes y servicios, mapa con puntos de interés y otros beneficios.

Foto: Daniel Betanzos | Excélsior

Además, un documental de cómo se vive el fútbol en Tlalpan.

Estamos a unos días de vivir un momento histórico en nuestro país. Lo vemos como una oportunidad para el diálogo, el encuentro y el entendimiento. Generemos un espacio de convivencia, ser anfitrión implica mucho más que recibir, implica compartir quiénes somos, bienvenidos a su casa. Vengan a disfrutar de México y del Mundial en la alcaldía de Tlalpan”, expresó.

*DRR*