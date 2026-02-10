Tlalpan presenta 1er plan integral en CDMX para proteger a niñas, niños y adolescentes

La alcaldía Tlalpan se convirtió en la primera demarcación de la Ciudad de México en presentar de manera formal, un plan integral para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el marco de su Sistema de Protección Integral (SIPINNA) local.

En el marco de la segunda sesión ordinaria del SIPINNA Tlalpan, encabezada por la alcaldesa Gabriela Osorio, se dieron a conocer el anteproyecto del Programa Delegacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PRODEPINNA) 2025–2027, el anteproyecto del Programa Anual de Trabajo 2026, el Reglamento Interno del Sistema y el micrositio oficial especializado.

PRODEPINNA contempla 181 líneas de acción

La alcaldesa destacó que este esfuerzo representa un hecho inédito al tratarse de un trabajo alineado tanto con el Sistema Nacional como con el Sistema de la Ciudad de México. Señaló que el objetivo central es que las políticas públicas y acciones de gobierno tengan como eje el interés superior de la niñez y la adolescencia, y precisó que los documentos presentados aún deberán pasar por procesos de revisión y homologación antes de su aprobación final.

El anteproyecto del PRODEPINNA contempla 181 líneas de acción y 72 estrategias organizadas en cuatro ejes fundamentales: supervivencia, desarrollo, protección y participación. Además, incorpora mecanismos de seguimiento e indicadores que permitirán evaluar resultados y fortalecer la coordinación entre dependencias.

Pedro Martín García, director de Atención a Grupos Prioritarios, explicó que este documento es el primer instrumento de su tipo elaborado desde un SIPINNA a nivel alcaldía en la capital del país. Detalló que el programa fue diseñado en congruencia con los planes de desarrollo y los programas de protección integral a nivel local y nacional, integrando enfoques de derechos humanos, igualdad sustantiva, perspectiva de género, inclusión, interculturalidad y enfoque territorial.

A su vez, Susana Alanís Moreno, directora de Salud de la alcaldía, subrayó el carácter histórico del instrumento, al señalar que se trata del primer programa operativo de este tipo en Tlalpan y en la Ciudad de México, lo que podría sentar un precedente para otras demarcaciones.

Durante la sesión también participó Edgar Sánchez Pérez, coordinador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SIPINNA Ciudad de México, quien reconoció y felicitó a la alcaldía por el avance logrado en esta materia.

Transparencia y acceso a la información

En temas de transparencia y acceso a la información, se presentó el micrositio oficial del SIPINNA Tlalpan. Christian Alan Mejía Rosas, jefe de unidad departamental de Atención a la Infancia, explicó que este espacio funcionará como una herramienta pública e institucional alineada al SIPINNA, y resaltó que Tlalpan es la única alcaldía que cuenta con un apartado especializado de este tipo dentro de su portal oficial.

Con este conjunto de acciones, la alcaldía Tlalpan establece una ruta clara, estructurada y medible para coordinar políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, la inclusión, la salud, la atención a la niñez en situación de vulnerabilidad y la participación infantil, consolidándose como un referente en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.

