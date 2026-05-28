¡Sal con tiempo! Se esperan varias manifestaciones HOY en CDMX
La Ciudad de México tendrá al menos 15 manifestaciones y una marcha que podrían afectar tus traslados este jueves 28 de mayo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que este jueves 28 de mayo habrá 15 concentraciones y una marcha, ya que alguna de ellas o varias podrían afectar tus traslados, te damos opciones viales, horarios y motivos de las movilizaciones.
MARCHA
Gremio de Boleteros de la Lotería Nacional
Hora: 11:00. Lugar: Lotería Nacional, Av. Paseo de la Reforma No. 1, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Palacio Nacional.
Exigen solución al desabasto de billetes impresos y denuncian afectaciones económicas por la baja venta de boletos físicos ante el impulso de juegos electrónicos. No descartan arribo de autobuses y afectaciones viales.
Alternativa vial: Av. Chapultepec, Eje 1 Norte y Circuito Interior.
MANIFESTACIONES
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII.
Hora: 10:00. Lugar: Estela de Luz, Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Exigen derogación de la Ley del ISSSTE 2007, mejoras laborales y salariales, además de mayor presupuesto para educación y salud. Realizarán conferencia de prensa. No descartan bloqueos en Paseo de la Reforma y Circuito Interior.
Alternativa vial: Mariano Escobedo y Constituyentes.
Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana
Hora: 09:00. Lugar: UAM Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán. Realizarán tendedero de denuncias para visibilizar casos de acoso y violencia de género.
Alternativa vial: Acoxpa y Miramontes.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.
Hora: 09:30. Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Av. Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán foro sobre sensibilización y prevención en torno a personas desaparecidas.
Alternativa vial: Insurgentes Norte y Eje 2 Norte.
Frente Nacional por la Familia
Hora: 09:00. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Se manifestarán contra la despenalización del aborto hasta los 9 meses de gestación.
Alternativa vial: Eje 1 Norte y Fray Servando.
Justicia Pro Persona A.C. Hora: 09:20
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Exigen justicia por un feminicidio ocurrido en 2019 y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.
Alternativa vial: Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur.
Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes
Hora: 10:00. Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Constituyentes No. 1001, colonia Belén de las Flores Reacomodo, alcaldía Álvaro Obregón. Exigen justicia laboral, jubilaciones dignas y mayor presupuesto al sector cultural.
Alternativa vial: Vasco de Quiroga y Observatorio.
Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Hora: 10:00. Lugar: Casa Francia, Havre No. 15, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán conversatorio sobre el derecho a la protesta en el contexto del Mundial de Futbol.
Alternativa vial: Reforma y Chapultepec.
Vecinas y Vecinos del Municipio de Ecatepec, Estado de México
Hora: 11:00. Lugar: Estación Pino Suárez de las líneas 1 y 2 del Metro, Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Acudirán a recibir resolución de la SCJN sobre el derecho al agua en Ecatepec. No descartan marcha hacia la Suprema Corte.
Alternativa vial: Eje 1 Oriente y Fray Servando.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
Hora: 11:00. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Solicitan revisión de un caso relacionado con abuso sexual agravado y trata de personas.
Alternativa vial: Ermita Iztapalapa y Periférico Oriente.
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
Hora: 12:00. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen pago pendiente de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
Alternativa vial: Eje Central y Izazaga.
Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna
Hora: 13:00. Lugar: Estadio Olímpico Universitario, bajo puente de Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Realizarán jornada antimundialista con actividades culturales y protesta social.
Alternativa vial: Periférico Sur y Eje 10 Sur.
Laboratorio 4:20
Hora: 14:00. Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Harán jornada de difusión sobre derechos cannábicos y reducción de riesgos.
Alternativa vial: Reforma y Bucareli.
Colectivo “Radio Rabiosa”
Hora: 14:30. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Realizarán evento político-cultural y recaudación de fondos para familias buscadoras.
Alternativa vial: Avenida Universidad y Periférico Sur.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Hora: 16:00. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Llevarán a cabo actividades político-culturales en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
Alternativa vial: Circunvalación y Eje 1 Norte.
Asamblea por el Común y Contra la Guerra
Hora: 17:30. Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Realizarán jornada antimundialista y protestas contra gentrificación, turistificación y afectaciones urbanas.
Alternativa vial: Universidad y Río Churubusco.