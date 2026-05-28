¡Sal con tiempo! Se esperan varias manifestaciones HOY en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que este jueves 28 de mayo habrá 15 concentraciones y una marcha, ya que alguna de ellas o varias podrían afectar tus traslados, te damos opciones viales, horarios y motivos de las movilizaciones.

MARCHA

Gremio de Boleteros de la Lotería Nacional

Hubo tensión ante el cerco policiaco.

Hora: 11:00. Lugar: Lotería Nacional, Av. Paseo de la Reforma No. 1, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Palacio Nacional.

Exigen solución al desabasto de billetes impresos y denuncian afectaciones económicas por la baja venta de boletos físicos ante el impulso de juegos electrónicos. No descartan arribo de autobuses y afectaciones viales.

Alternativa vial: Av. Chapultepec, Eje 1 Norte y Circuito Interior.

MANIFESTACIONES

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII.

La CNTE confirmó una huelga nacional y un nuevo ciclo de movilizaciones que incluirá marchas, bloqueos carreteros, plantón permanente en el Zócalo. Cuartoscuro/Mario Jasso

Hora: 10:00. Lugar: Estela de Luz, Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Exigen derogación de la Ley del ISSSTE 2007, mejoras laborales y salariales, además de mayor presupuesto para educación y salud. Realizarán conferencia de prensa. No descartan bloqueos en Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

Alternativa vial: Mariano Escobedo y Constituyentes.

Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana

Hora: 09:00. Lugar: UAM Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán. Realizarán tendedero de denuncias para visibilizar casos de acoso y violencia de género.

Estudiantes toman UAM Azcapotzalco

Alternativa vial: Acoxpa y Miramontes.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

Hora: 09:30. Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Av. Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán foro sobre sensibilización y prevención en torno a personas desaparecidas.

Alternativa vial: Insurgentes Norte y Eje 2 Norte.

Frente Nacional por la Familia

Hora: 09:00. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Se manifestarán contra la despenalización del aborto hasta los 9 meses de gestación.

Manifestación sobre el aborto Foto: Cuartoscuro

Alternativa vial: Eje 1 Norte y Fray Servando.

Justicia Pro Persona A.C. Hora: 09:20

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Exigen justicia por un feminicidio ocurrido en 2019 y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Alternativa vial: Ermita Iztapalapa y Eje 5 Sur.

Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes

Durante el Mundial, algunos museos del INBAL y del INAH ampliarán su horario de servicio una hora más. Foto: Juan Carlos Talavera

Hora: 10:00. Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Constituyentes No. 1001, colonia Belén de las Flores Reacomodo, alcaldía Álvaro Obregón. Exigen justicia laboral, jubilaciones dignas y mayor presupuesto al sector cultural.

Alternativa vial: Vasco de Quiroga y Observatorio.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Hora: 10:00. Lugar: Casa Francia, Havre No. 15, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán conversatorio sobre el derecho a la protesta en el contexto del Mundial de Futbol.

Alternativa vial: Reforma y Chapultepec.

Vecinas y Vecinos del Municipio de Ecatepec, Estado de México

Hora: 11:00. Lugar: Estación Pino Suárez de las líneas 1 y 2 del Metro, Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Acudirán a recibir resolución de la SCJN sobre el derecho al agua en Ecatepec. No descartan marcha hacia la Suprema Corte.

Alternativa vial: Eje 1 Oriente y Fray Servando.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 11:00. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Solicitan revisión de un caso relacionado con abuso sexual agravado y trata de personas.

Familiares de presos argumentan que son inocentes y que no han podido salir de la cárcel debido a que se suspendieron los procesos; los inconformes expusieron sus casos en mantas y bloquearon calles. Foto: Rodolfo Dorantes

Alternativa vial: Ermita Iztapalapa y Periférico Oriente.

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 12:00. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Exigen pago pendiente de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Alternativa vial: Eje Central y Izazaga.

Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna

Hora: 13:00. Lugar: Estadio Olímpico Universitario, bajo puente de Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Realizarán jornada antimundialista con actividades culturales y protesta social.

Alternativa vial: Periférico Sur y Eje 10 Sur.

Laboratorio 4:20

Hora: 14:00. Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Harán jornada de difusión sobre derechos cannábicos y reducción de riesgos.

Alternativa vial: Reforma y Bucareli.

Colectivo “Radio Rabiosa”

Hora: 14:30. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Realizarán evento político-cultural y recaudación de fondos para familias buscadoras.

Alternativa vial: Avenida Universidad y Periférico Sur.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Grupo de personas, en su mayoría mujeres, marchan

Hora: 16:00. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Llevarán a cabo actividades político-culturales en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.

Alternativa vial: Circunvalación y Eje 1 Norte.

Asamblea por el Común y Contra la Guerra

Hora: 17:30. Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Realizarán jornada antimundialista y protestas contra gentrificación, turistificación y afectaciones urbanas.

Alternativa vial: Universidad y Río Churubusco.