Azota aguacero al Centro Histórico y otras zonas de la capital

Un aguacero con tormenta eléctrica azotó el Centro Histórico de la Ciudad de México y provocó inundaciones en diversas vialidades, como avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

En otras zonas de la capital, entre ellas la alcaldía Gustavo A. Madero, también se registraron aguaceros y granizadas.

También se inundaron vialidades como Paseo de la Reforma, Periférico Sur, Gran Canal, Circuito de la Plaza de la Constitución, Insurgentes Norte, Delfín Madrigal, Ermita Iztapalapa, Calzada Ignacio Zaragoza, entre otras.

Para las 18:00 horas, el Heroico Cuerpo de Bomberos habían atendido tres cortocircuitos, siete árboles y ramas caídas, 16 encharcamientos y dos volcaduras de vehículos.

A esta hora, la mayor cantidad de lluvia se había registrado en la estación ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas esquina Insurgentes, en la colonia Tlacamaca, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con 43.25 milímetros (mm) de lluvias o 43.25 litros por metro cuadrado.

En Avenida Coyoacán, cerca del Viaducto, en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, eran 40.75 mm; en la zona de Cuautepec, en Gustavo A. Madero, 38 milímetros; en el Zócalo capitalino, 33; en la Sierra de Guadalupe, 30.50, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la alerta naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan.

El Metro operó con marcha de seguridad y el Cablebús debió suspender durante unos minutos sui servicio debido a la tormenta eléctrica.

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