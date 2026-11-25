Después de que partidos de oposición frenaron en el IECM la aprobación de lineamientos para distribuir diputaciones plurinominales en 2027 considerar que podrían generar una sobre representación de Morena, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe expuso “Sé que hay la tentación de querer manipular los resultados electorales”.

Así lo dijo durante su comparecencia en el congreso local y en entrevista expuso a los medios: “lo que pretende -el IECM- es aprobar un lineamiento para permitir la sobre representación manipulada y el robo de la voluntad popular”.

Y afirmó que eso fue lo que ocurrió en el 2024 con el cambio de adscripción de diputados antes de tomar protesta, que llevó al IECM a hacer un nuevo cálculo del reparto de los pluris y terminaron dándole a Morena 7 plurinominales adicionales.

La comparecencia de Tabe se dio en medio de una tensión evidente entre diputados de Morena y el PAN. En un momento de la comparecencia, la diputada de Morena Cecilia Vadillo, superó los 5 minutos que tenía para hacerle preguntas a Tabe y el coordinador de la bancada del Pan, Andrés Atayde, le reclamó ese hecho a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres, sin embargo, se dio la orden de apagarle el micrófono a Atayde pues no era su turno de tomar la palabra, pero el panista siguió hablando.

El legislador Andrés Atayde Especial

“Lo único que yo te diría para esta mesa y para todas las demás que faltan es que existe un criterio (…) establezcamos en consenso un criterio: si la primera participación es de 5 minutos y el diputado Pablo Trejo a 2 minutos 34 segundos y la diputada Vadillo alcanzó casi los 10 minutos, que se establezca en consenso ¿Cuál es el criterio?” reclamó Atayde.

Los ánimos estaban caldeados, sin embargo, Tabe continuó con su comparecencia hasta el final.

Durante su comparecencia solicitó a la Comisión de presupuesto y cuenta pública del Congreso de la Ciudad de México, un presupuesto de 8 mil 462 millones 770 mil pesos que representa un incremento del 258 por ciento respecto al presupuesto que recibió este año para contar con más recursos para obras y seguridad.

“La mayor parte se va para obras, para nuestros barrios y nuestras colonias populares. Mantendremos la nómina igual. Otra parte va a seguridad que es una prioridad, adquisición de equipo, el tema de apoyos a mujeres, los comedores” dijo durante su comparecencia.

Y detalló que planea destinar 200 millones de pesos al mantenimiento mayor de deportivos; 4 mil 486 millones a reconstrucción de mercados; 61 millones para camiones recolectores de basura; 320 millones al reencarpetado de vialidades, 500 millones a la adquisición de maquinaria, de equipos y para instalación de red de agua potable 400 millones de pesos.

Tabe afirmó que existen los recursos suficientes para asignarle esos recursos a Miguel Hidalgo y detalló: “Pedimos lo justo, lo que le corresponde a nuestras vecinas y vecinos: el impuesto predial, completo”.