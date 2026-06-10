Tabe alerta de caída de recursos federales para municipios

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe, advirtió que la desaceleración económica que enfrenta el país ya comenzó a reflejarse en las finanzas de estados y municipios.

Ello, al señalar que durante el primer trimestre de 2026, las participaciones federales registraron una caída real de 2.46 por ciento, lo que representó una disminución de 12 mil 980 millones de pesos para los gobiernos locales.

Esta reducción de recursos compromete la capacidad de los municipios para atender servicios esenciales y responder a las necesidades más inmediatas de la población, en materia de seguridad, obras y servicios, indicó el también alcalde de Miguel Hidalgo.

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“Menores participaciones significan menos recursos para mantenimiento urbano, seguridad pública, alumbrado, movilidad, infraestructura vial, equipamiento, programas sociales y prestación de servicios básicos”, señaló.

De acuerdo con el líder de los alcaldes panistas en el país, la disminución de las transferencias federales está directamente relacionada con el debilitamiento de la actividad económica nacional.

Recordó que durante 2025 la economía mexicana apenas registró un crecimiento de 1.2 por ciento y que, en el primer trimestre de 2026, incluso presentó una contracción de 0.8 por ciento.

Según el dirigente de la ANAC, este escenario no sólo afecta los indicadores macroeconómicos, sino que tiene consecuencias directas en la operación cotidiana de los gobiernos estatales y municipales.

“Esta caída castiga la capacidad de respuesta de los gobiernos locales para brindar los servicios básicos a millones de mexicanos”, afirmó.

De acuerdo con los datos presentados por la asociación, entre enero y abril de este año la Recaudación Federal Participable reportó una disminución real de 2.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, situación que impactó a veinte entidades federativas que recibieron menos recursos provenientes de la Federación.

Entre los estados más afectados se encuentra Campeche, con una reducción de 24.9 por ciento en las participaciones federales; Veracruz, con una caída de 10.3 por ciento; Querétaro, 9.1 por ciento; San Luis Potosí, 8.9 por ciento, y Aguascalientes, 6.8 por ciento.

El presidente de la ANAC advirtió que, para numerosos municipios, las participaciones representan una de las principales fuentes de ingresos de libre disposición, por lo que una disminución de esta magnitud obliga a reprogramar proyectos de infraestructura, reducir gastos operativos o aplazar inversiones previstas para este año.

“En muchos municipios las participaciones federales representan una parte fundamental de sus ingresos de libre disposición, por lo que cualquier disminución obliga a replantear proyectos, ajustar presupuestos o posponer inversiones”, sostuvo.

Ante este panorama, Tabe consideró indispensable fortalecer las haciendas municipales y ampliar la capacidad de recaudación de los gobiernos locales para reducir su dependencia de los recursos federales.

Con mayores ingresos propios permitiría a los municipios impulsar proyectos productivos, profesionalizar a sus funcionarios, invertir en tecnología y mejorar la eficiencia administrativa, sostuvo.