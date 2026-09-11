Suspenden vuelos en el AICM por tromba; activan alerta naranja para Venustiano Carranza

Una tormenta con actividad eléctrica afecta la zona oriente del Valle de México, obligando al cierre preventivo de las pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México para garantizar la seguridad operacional de los vuelos nacionales e internacionales.

Estatus del AICM:

Motivo del cierre: Suspensión temporal de aterrizajes y despegues por acumulación de agua y tormenta eléctrica; se realiza la revisión física de pistas y calles de rodaje.

Suspensión temporal de aterrizajes y despegues por acumulación de agua y tormenta eléctrica; se realiza la revisión física de pistas y calles de rodaje. Pista 05 izquierda / 23 derecha: Apertura estimativa proyectada a partir de las 20:00 horas .

Apertura estimativa proyectada a partir de las . Pista 05 derecha / 23 izquierda: Estimación de reanudación de actividades hacia las 21:00 horas .

Estimación de reanudación de actividades hacia las . Indicación a usuarios: Las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado a los pasajeros a ponerse en contacto directo con sus aerolíneas (entre ellas Aeroméxico, Volaris, Viva, American Airlines, Delta, United, Iberia y Lufthansa) para verificar cambios o demoras en sus itinerarios.

Alerta meteorológica en la Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó el mapa de alertas por la persistencia de lluvias intensas y granizo durante la noche de este viernes.

Alerta Naranja: Determinada para la alcaldía Venustiano Carranza , demarcación donde se localizan las instalaciones del terminal aéreo capitalino.

Determinada para la alcaldía , demarcación donde se localizan las instalaciones del terminal aéreo capitalino. Alerta Amarilla: Se mantiene activa en las 15 alcaldías restantes: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Lluvias no dan tregua

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que las intensas precipitaciones caídas en las últimas horas en la capital del país dejaron un acumulado superior a los 23.2 millones de metros cúbicos de agua.

La emergencia movilizó un operativo de 115 elementos, entre personal operativo, ingenieros y cuadrillas especializadas, apoyados con 40 equipos de maquinaria pesada, entre los que destacan 20 hidroneumáticos y seis unidades tipo Hércules.

El impacto de la tormenta se concentró principalmente en el sur y oriente del Valle de México. Los registros del sistema pluviométrico confirmaron los niveles más altos en la alcaldía Tláhuac, encabezados por las estaciones PB La Lupita con 69.75 mm, Tláhuac con 63 mm, E.P. Reb. Tequesquite con 53.5 mm y Planta Santa Catarina con 52.25 mm.

Asimismo, se reportaron valores considerables en la estación E.P. San Pedro Actopan (44.5 mm), en Xochimilco, y en E.P. Manantial Tulmiac (36.75 mm), en Milpa Alta.

A pesar del volumen de agua registrado, las brigadas operativas lograron solventar el 100% de las anegaciones reportadas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Tláhuac.

En el norte de la ciudad, personal técnico desplegó bombeo de emergencia para liberar la circulación en el bajo puente de Insurgentes Norte y Circuito Interior, además de activar equipos Hércules en Gran Canal del Desagüe y Calzada San Juan de Aragón.

En el balance de daños materiales, la SEGIAGUA, en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, identificó un saldo preliminar de ocho viviendas afectadas en las colonias La Habana, Selene y Selene 1ª Sección, en Tláhuac, donde continúan las labores de censo.