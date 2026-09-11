Arranca programa de prevención de riesgos en unidades habitacionales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del programa de prevención de riesgos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde anunció una inversión histórica de 205 millones 585 mil 949 pesos para intervenir mil 222 unidades habitacionales entre 2025 y 2026.

Durante el evento, realizado en la emblemática colonia Obrera, se entregaron dos mil 500 "detectores que te salvan" y "mochilas de vida" a vecinos de la zona para fortalecer la protección civil.

Brugada Molina recordó que más de 30 por ciento de la población capitalina habita en unidades habitacionales, por lo que refrendó el compromiso de su administración de incrementar los presupuestos anuales destinados a estos complejos.

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Asimismo, convocó a la ciudadanía a participar activamente en el Simulacro Nacional del próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, ejercicio que conmemora los sismos de 1985 y 2017.

Los simulacros son ejercicios estratégicos; nos permiten poner a prueba todo el sistema de respuesta, revisar tiempos de reacción y retarnos a nosotros mismos para saber qué hacer ante una emergencia", destacó la mandataria.

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La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Miriam Urzúa Venegas, subrayó que, ante fenómenos como sismos, incendios y fugas de gas, la prevención es la herramienta más eficaz.

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la institución atiende un promedio de 30 fugas de gas diarias en la capital, por lo que puso a disposición el programa "Bomberos en Casa" y el teléfono de atención vía WhatsApp 55 75 14 41 89 para revisiones gratuitas e instalación de equipos certificados.