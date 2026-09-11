Entregan tres pasos a desnivel en San Antonio Abad con 55 locales

Con una intervención en 840 metros cuadrados, el gobierno de la Ciudad de México entregó la rehabilitación integral de los pasos peatonales comerciales José T. Cuellar, Lorenzo Boturini y Juan A. Mateos, ubicados en calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc.

Las obras permitieron recuperar 55 locales comerciales, 14 en Cuellar, 27 en Boturini y 14 en Mateos, tras cinco décadas sin una intervención profunda.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y Servicios Metropolitanos (Servimet) encabezaron los trabajos, los cuales abarcaron el reforzamiento de la estructura metálica, renovación de redes hidráulicas y eléctricas y colocación de cárcamos de rebombeo independientes, para prevenir inundaciones por el nivel freático de la zona.

Foto: Especial

Además, se incluyeron dos cocinas comunitarias por paso, servicios sanitarios, 509 guías podotáctiles, accesos para bicicletas y 336 metros cuadrados de murales.

Durante la entrega, el titular de Sobse, Raúl Basulto Luviano, destacó la importancia de la obra estructural, "estos espacios, con más de 50 años de antigüedad, requerían una intervención que fuera más allá de la renovación de acabados, por lo que las obras contemplaron también la revisión y reforzamiento de su estructura", señaló.

Agregó que estos tres pasos son los primeros de siete que se entregarán este año.

Foto: Especial

El director de Servimet, Carlos Mackinlay, enfatizó el impacto social de la estrategia, "la recuperación de estos pasos representó un reto tanto técnico como social, debido a que durante décadas han sido parte de la vida y del sustento de numerosas familias".

Detalló que se brindó acompañamiento a los locatarios mediante seguro de desempleo, financiamiento "IKAL" del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso) y mudanzas gratuitas durante los trabajos; además, Servimet asumirá la seguridad y limpieza de los inmuebles.