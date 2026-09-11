Explosión provoca colapso de vivienda en Álvaro Obregón

La noche de este viernes se registró una explosión en una vivienda en la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual provocó severos daños a la estructura.

Las primeras versiones dieron a conocer que la explosión se originó en un puesto de tacos al exterior de la vivienda, la onda expansiva dañó la estructura de la casa y una parte de ella se desplomó.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la explosión se habría originado por una acumulación de gas, además de que una persona falleció por este hecho.