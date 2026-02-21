Suspenden festival de linternas en el Bosque Chapultepec

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) canceló la realización del Water Lantern Festival, evento que se había anunciado para marzo en el Lago Mayor del Bosque de Chapultepec.

Esto tras la polémica generada en redes sociales y entre vecinos de Miguel Hidalgo por el posible impacto ambiental en la zona.

En días recientes se difundió que el Bosque albergaría por primera vez este espectáculo nocturno inspirado en el Loy Krathong, una celebración tradicional de Tailandia que consiste en la liberación de linternas flotantes sobre el agua.

La actividad estaba prevista para el 21 y 22 de marzo en la Segunda Sección del Bosque, considerada uno de los pulmones ambientales más importantes.

Según los organizadores, aunque la entrada sería gratuita, se venderían paquetes de entre 255 y 400 pesos para participar en la dinámica central: escribir un deseo y soltar una lámpara encendida en el lago.

Sin embargo, el anuncio desató cuestionamientos de representantes vecinales, quienes expresaron su preocupación por el uso comercial de un Área Natural Protegida y los residuos que generarían las linternas.

Virgilio Pasotti, integrante del Copaco de Polanco V Sección, criticó en su cuenta de X la autorización de este tipo de espectáculos y acusó a las autoridades de permitir la privatización de espacios públicos.

cva*