'Vi a una persona que tiró la piedra'; sujeto ataca vehículo en Circuito Interior

Vi a una persona que me tiró la piedra (…) era alto y parecía de la calle”, así describió Ximena al sujeto que atacó su vehículo mientras circulaba sobre el Circuito Interior el pasado 10 de enero.

Excélsior dio a conocer ayer que otras cuatro personas han sido víctimas de piedras como J.A.B., de 48 años, quien murió el miércoles tras impactar su coche contra un muro de contención en la misma vialidad, luego de que un objeto, presuntamente otra piedra, atravesara su parabrisas.

Otras agresiones similares se han registrado en el cruce de Circuito Interior y la calle Juan de la Barrera, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A este caso se suma el de Ximena, quien fue agredida bajo de la misma forma, pero a la altura de Eje Central, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Cuando ya iba incorporándome junto al semáforo, veo unas piedras tiradas en mi carril, que era el carril de baja, entonces las trato de esquivar y, al hacer eso, con mi vista periférica vi una persona que me tiró la piedra y, al yo maniobrar, el golpe cayó del lado del copiloto”, explicó la joven de 23 años.

No me cayó nada a mí, por lo tal no perdí total la visión, pero todos los vidrios la verdad le cayeron a la acompañante que venía conmigo. Pues cuando ya me pegaron, decidí seguir y había un carril que me abría hacia el lado lateral, porque todo es eje central, son avenidas centrales; entonces, al dirigirme a la lateral, decidí buscar si había una patrulla para auxiliarme”.

Agregó que, al no hallar una patrulla, decidió ir a su casa, que estaba como a cuatro kilómetros, y cuando llegó llamó a su seguro y al 911.

Nos dijeron que no podían, no encontraron al señor, que al parecer sólo se aventó la piedra y se fue”, indicó la automovilista.

Puntualizó que el sujeto estaba sobre la cinta asfáltica después de las piedras que esquivó, por lo que ella cree que él pudo haber puesto las piedras para lanzarle una y que se detuviera presuntamente para asaltarla.

ARRESTARON A UNO DE LA UNIÓN TEPITO

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Yael Oziel “N”, de 18 años, alias el Balú, identificado como presunto integrante de La Unión Tepito y generador de violencia en la zona centro de la capital.

El joven fue capturado en la alcaldía Venustiano Carranza en posesión de dosis de mariguana y, según investigaciones, está relacionado con el ataque armado ocurrido el 15 de mayo de 2025 en la avenida Ferrocarril de Cintura, donde fue asesinado su acompañante, Didier Zoé, alias El Glenda.

La detención se registró en la colonia Ampliación Penitenciaria, luego de que oficiales atendieran un reporte de disparos en el cruce de las calles San Antonio Tomatlán y Sastrería.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un sujeto que, al notar la patrulla, emprendió la huida hacia el interior de un multifamiliar, arrojando una bolsa en el camino.

Tras una breve persecución a pie, los policías lograron interceptarlo y recuperaron el objeto abandonado, el cual contenía mariguana.

Durante el traslado de Yael Oziel “N”, un segundo individuo, identificado como Donovan Martín “N”, de 25 años, intentó impedir la acción policial y liberar al joven.

Por este motivo, también fue asegurado por los policías y, tras una revisión preventiva, se le halló una bolsa con droga a granel y un teléfono celular.

-IVÁN MEJÍA

cva*