Copacos denuncian intimidaciones y retrasos en proyectos de Presupuesto Participativo

Comisionados de Participación Comunitaria (Copacos) de diversas alcaldías acusaron que enfrentan obstáculos para la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo elegidos por la ciudadanía.

Los representantes vecinales señalan desde intimidaciones por parte de funcionarios para alterar las listas de beneficiarios, hasta retrasos injustificados y falta de transparencia en la aplicación de los recursos.

EXPECTATIVA: En el Parque Elektra, en Iztapalapa, ganó un proyecto para instalar juegos, que no tiene avance.

Uno de los casos es en la colonia Leyes de Reforma, Tercera Sección-1, en la alcaldía Iztapalapa, donde los vecinos ganaron en agosto de 2025 un proyecto para instalar juegos infantiles en el Parque Elektra.

Sin embargo, al consultar el avance ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), los Copacos descubrieron que el reporte era de 0%.

Pese a las promesas de la Dirección de Participación Ciudadana de la alcaldía de iniciar obras el 2 de febrero, los trabajos no han comenzado.

El temor de los comisionados es que, si la obra no se ejecuta antes de la fecha límite del 31 de marzo, la alcaldía deba regresar los recursos a la Secretaría de Administración y Finanzas, dejando a la comunidad sin el beneficio.

La alcaldía Iztapalapa aseguró que la empresa responsable está fabricando los juegos y prevén que la obra inicie el 27 de febrero.

Sobre el estatus del proyecto en el Parque Elektra Sano esparcimiento para niños, efectivamente consiste en la instalación de juegos infantiles dentro del parque.La empresa señala que se están fabricando los módulos de juegos”, indicó.

Se hizo un ajuste de logística con los contratistas y se tiene previsto que la obra inicie el próximo 27 de febrero”.

En Tlalpan, la problemática se centra en la entrega de calentadores solares.

Diversos Copacos señalaron que, aunque los criterios de ley priorizan a adultos mayores y personas con discapacidad, han recibido presiones e intimidaciones de líderes locales para incluir a personas no seleccionadas en las asambleas.

Además, acusaron que los insumos se encuentran almacenados en una bodega de Villa Coapa sin ser entregados.

Los tenían que haber entregado a más tardar el 31 de enero y (la alcaldía) pidió al IECM que les amplíen el plazo al 31 de marzo”, explicó un comisionado, quien pidió mantenerse en anonimato por temor a represalias.

En BJ, Gabriela Ortega, Copaco de la colonia Villa de Cortés, denunció haber recibido insultos y agresiones verbales por parte de personal de la alcaldía y otros comisionados afines a la autoridad al solicitar información sobre la instalación de luminarias tipo cerillo.

Vinieron a decirme que me callara sólo porque yo estaba exigiendo información sobre el tipo de luminarias que iban a colocar, pregunté qué tipo de garantía tenían las lámparas, dónde se iban a poner, pero me respondieron que pidiera la información por transparencia”, detalló.

Yo pregunté todo eso, porque hubo muchas quejas de que no se estaban poniendo bien las luminarias”.

Ortega apuntó que, de los nueve Copacos que hay en su colonia, ocho son cercanos a la alcaldía o trabajan allí, por lo que propone una reforma a la Ley de Participación Ciudadana para evitar que funcionarios públicos operen como comisionados.

cva*