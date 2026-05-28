Suspenden 15 alojamientos ante riesgo de trata de personas

A 14 días del arranque del Mundial, han sido suspendidos 15 inmuebles de alojamiento temporal tipo Airbnb por presuntos riesgos de trata de personas; derivado de estas acciones, 19 personas han sido detenidas por este delito.

Así lo reveló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al presentar los avances de la estrategia “Juego Limpio, Ciudad Justa”, integrada por 133 acciones en materia de derechos humanos, seguridad, movilidad y cultura, con las que la capital busca recibir a miles de visitantes durante la justa mundialista.

Brugada reconoció que, en eventos masivos de talla internacional, como la Copa del Mundo, la trata representa un riesgo para el incremento de delitos relacionados con la explotación sexual, laboral y comercial.

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Para enfrentar y prevenir ese delito, recordó que en marzo pasado su administración firmó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para impulsar la campaña mundial contra la trata de personas y habilitar mecanismos de denuncia y atención, a la fecha más de 400 servidores públicos han sido capacitados para detectar y atender posibles casos de trata de personas.

Y ya se tienen resultados”, insistió.

Hasta abril pasado, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) “emitió 15 suspensiones de espacios de alojamiento que no cumplen con la normativa en materia de trata de personas y también se ha detenido a 19 personas por el mismo tema”, destacó.

Mujeres podrán solicitar ayuda en tiendas

La estrategia incluye además el programa “Hospedaje Seguro”, mediante el cual se han distribuido más de mil cartillas de prevención en hoteles y sitios de alojamiento temporal.

La trata no es cualquier delito. Hablamos de una de las formas más crueles de violencia y deshumanización, una especie de esclavitud moderna que vulnera gravemente la libertad y los derechos humanos”, afirmó.

En el marco de las acciones rumbo al Mundial, el gobierno capitalino también reforzó las medidas de prevención y atención de violencia de género. La Secretaría de las Mujeres lleva a cabo campañas de sensibilización que, de acuerdo con las autoridades, han alcanzado a más de 20 mil mujeres mediante 230 jornadas territoriales.

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Además, se firmó un convenio con la cadena comercial Oxxo para que mujeres en situación de riesgo puedan solicitar apoyo en sus establecimientos.

Ni un partido de fútbol ni ninguna celebración multitudinaria puede servir de pretexto para el acoso, la agresión o la impunidad contra las mujeres”, sostuvo la jefa de Gobierno.

Pormenorizó que 76 mujeres policías especializadas fueron capacitadas para atender casos de violencia de género y que se habilitarán 20 “espacios seguros” en la Zona Rosa y Tacuba para la protección tanto de mujeres como de personas de la comunidad LGBTTIQ+ durante las actividades relacionadas con el Mundial.

Como parte de estas acciones, policías turísticos del Centro Histórico recibirán distintivos con la bandera arcoíris y capacitación especializada para brindar atención a visitantes y asistentes a las celebraciones del mes del orgullo y durante los eventos masivos por la justa mundialista, adelantó la mandataria capitalina al hacer la entrega de distintivos “arcoíris” a tres oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que destacaron durante la capacitación.

Atención a intoxicaciones por alcohol y drogas

Durante el acto también participaron funcionarias de salud, seguridad y atención comunitaria, quienes detallaron que durante el Mundial se desplegarán brigadas de apoyo emocional, atención psicológica, prevención de adicciones, reducción de riesgos en espacios públicos y festivales futboleros.

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En este marco, se instalarán zonas de cuidado y atención comunitaria para atender posibles crisis emocionales, intoxicaciones y riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas y drogas.

Queremos que este Mundial deje algo más que recuerdos. Queremos que deje capacidades instaladas, herramientas y redes comunitarias que sigan fortaleciendo el bienestar colectivo”, dijo Diana Laura Ramírez García, trabajadora social Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA).

Para brindar información a aficionados que acudirán a los cinco partidos que disputará la Selección Mexicana, así como a asistentes a los llamados FanFest o a actividades relacionadas con el Mundial, se habilitarán “50 puntos Mundialistas para el Juego Limpio”.

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Participarán 16 mil funcionarios públicos de diversas dependencias, que “estarán atendiendo de manera directa a las personas y canalizándolas y coordinando su desplazamiento por la ciudad”, adelantó en su oportunidad Nashieli Ramírez, secretaria de la Contraloría General del Gobierno capitalino.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzarán herramientas como la línea SOS Mujeres, operativos de tránsito, vigilancia en zonas de alta concentración y acciones de prevención en eventos relacionados con el encuentro deportivo internacional, que arranca el 11 de junio.

El objetivo de estas acciones es garantizar un Mundial “de derechos humanos”, libre de discriminación y violencia, concluyó Clara Brugada.