Aseguran 11 toneladas de autopartes tras cateos en Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa fueron aseguradas 11 toneladas de autopartes, placas de circulación y dosis de droga, esto fue resultado de varios cateos que se implementaron en colonias de esa demarcación, en la que participaron corporaciones de seguridad locales y federales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que se llevaron a cabo trabajos de gabinete y campo, lo cuales se implementaron tras varias denuncias de robo de vehículos.

En la denuncia también se estableció que además del robo, se desmantelaban las unidades y se vendían las autopartes, por lo que los agentes de investigación realizaron vigilancias fijas y móviles, fue así que se ubicaron varios inmuebles en distintas colonias que se usaban como bodegas para guardar las piezas y vehículos robados.

Los cuatro inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Foto: SSC

Los datos de prueba obtenidos en las indagatorias fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un juez de control, quien liberó el mandamiento ministerial para intervenir los inmuebles, para ello se realizaron despliegues operativos en el que se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos”, informó a la SSC.

Cateos que se inspeccionaron

Uno de los cateos se llevó a cabo en la colonia El Manto, en la calle Jonote, en ese sitio los policías aseguraron 20 bolsitas con metenfetamina, una báscula gramera, dos placas de circulación, una identificación oficial, engomados vehiculares, una motocicleta, un automóvil y una tonelada de autopartes.

Otra intervención se realizó en la colonia San Lucas, sobre la calzada Ermita Iztapalapa, en ese sitio se aseguró una tarjeta de circulación, un par de placas de circulación del Estado de México, un permiso de circulación de Guerrero, dos motores de vehículos y dos toneladas de autopartes.

Los cuatro inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Foto: SSC

En ese mismo sitio, pero en otro local, tuvo lugar el tercer cateo, como resultado se aseguraron tres toneladas de autopartes, un motor de automóvil, un objeto con un número de serie y una placa de circulación del Estado de México.

El cuarto cateo se ejecutó en unas bodegas de la calle Orozco y la calzada Ermita Iztapalapa, también en la colonia San Lucas, ahí se localizaron cinco toneladas de autopartes, cuatro placas y tres tarjetas de circulación.

Por lo anterior, los cuatro inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso”.

En los cateos participaron: