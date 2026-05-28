Congreso CDMX aprueba derecho a la menstruación digna
El 68% de mujeres tiene molestias al menstruar, pero solo 4 de cada 10 van al médico, además 81% cree que los hombres tienen ventaja por no menstruar.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al artículo sexto de la constitución local para garantizar a las mujeres el derecho a una menstruación digna, acceso a información sobre este proceso biológico, así como romper con los tabúes que hay respecto a la menstruación.
La diputada local de Morena, Valeria Cruz, presidenta de la Comisión de Salud recordó que “siete de cada 10 mujeres no tienen información cuando llega su primera menstruación. El 68% de las personas menstruantes tienen molestias al menstruar, pero solo cuatro de cada 10 van al médico para atender sus molestias y 81% de las mujeres creen que los hombres tienen ventaja por no menstruar”.
Atención médica
Por eso es fundamental informar a las mujeres sobre la menstruación, crear conciencia sobre la importancia de buscar atención médica si sufren cólicos molestos o presentan algún otro problema durante su menstruación, dijo Cruz.
Y detalló que “por eso es tan importante este avance legislativo como un primer paso y vamos a seguir insistiendo para que en esta legislatura se dictaminen las iniciativas que aún están pendientes de reformas a la ley de Educación y a la ley de centros penitenciarios (...) para eliminar las barreras en la educación, el trabajo” que tienen que ver con el acceso a una menstruación digna.
Condiciones dignas y seguras
La reforma, que se aprobó con 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, establece que las mujeres tienen derecho a “a desarrollar el proceso biológico de la menstruación en condiciones dignas, seguras e informadas, libre de toda violencia y discriminación motivadas por el género y los estereotipos. Las autoridades fomentarán de forma progresiva y armónica el ejercicio de este derecho”.
Por su parte la diputada local de Morena, Valentina Batres, expresó que 42% de niñas y adolescentes han reportado ausencias escolares por razones vinculadas con la menstruación afectando su aprovechamiento académico y sus oportunidades futuras, y eso tiene que ver con la falta de acceso a productos de higiene menstrual como las toallas o tampones.
Batres habló de que entre las medidas concretas que podrían derivarse de la reforma están las “campañas mediáticas para desmitificar la menstruación (...) programas integrales de educación sexual y reproductiva con perspectiva de género a través de la Secretaría de Educación Pública”.
Así como protocolos antibullying menstrual en las escuelas, espacios comunitarios de diálogo y capacitación, talleres en centros de salud que articulen entrega de productos con información sobre salud reproductiva y la inclusión de los hombres en procesos educativos sobre gestión menstrual.