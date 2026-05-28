Congreso CDMX aprueba derecho a la menstruación digna

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al artículo sexto de la constitución local para garantizar a las mujeres el derecho a una menstruación digna, acceso a información sobre este proceso biológico, así como romper con los tabúes que hay respecto a la menstruación.

Mitos de la menstruación Canva

La diputada local de Morena, Valeria Cruz, presidenta de la Comisión de Salud recordó que “siete de cada 10 mujeres no tienen información cuando llega su primera menstruación. El 68% de las personas menstruantes tienen molestias al menstruar, pero solo cuatro de cada 10 van al médico para atender sus molestias y 81% de las mujeres creen que los hombres tienen ventaja por no menstruar”.

Atención médica

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Por eso es fundamental informar a las mujeres sobre la menstruación, crear conciencia sobre la importancia de buscar atención médica si sufren cólicos molestos o presentan algún otro problema durante su menstruación, dijo Cruz.

Y detalló que “por eso es tan importante este avance legislativo como un primer paso y vamos a seguir insistiendo para que en esta legislatura se dictaminen las iniciativas que aún están pendientes de reformas a la ley de Educación y a la ley de centros penitenciarios (...) para eliminar las barreras en la educación, el trabajo” que tienen que ver con el acceso a una menstruación digna.

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Condiciones dignas y seguras

La reforma, que se aprobó con 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, establece que las mujeres tienen derecho a “a desarrollar el proceso biológico de la menstruación en condiciones dignas, seguras e informadas, libre de toda violencia y discriminación motivadas por el género y los estereotipos. Las autoridades fomentarán de forma progresiva y armónica el ejercicio de este derecho”.

Por su parte la diputada local de Morena, Valentina Batres, expresó que 42% de niñas y adolescentes han reportado ausencias escolares por razones vinculadas con la menstruación afectando su aprovechamiento académico y sus oportunidades futuras, y eso tiene que ver con la falta de acceso a productos de higiene menstrual como las toallas o tampones.

Batres habló de que entre las medidas concretas que podrían derivarse de la reforma están las “campañas mediáticas para desmitificar la menstruación (...) programas integrales de educación sexual y reproductiva con perspectiva de género a través de la Secretaría de Educación Pública”.

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Así como protocolos antibullying menstrual en las escuelas, espacios comunitarios de diálogo y capacitación, talleres en centros de salud que articulen entrega de productos con información sobre salud reproductiva y la inclusión de los hombres en procesos educativos sobre gestión menstrual.