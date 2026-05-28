Diseñarán protocolo para proteger a profesores ante agresiones de alumnos

En el Congreso local se aprobó con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones una reforma para que la Secretaría de Educación proponga a la Autoridad Educativa Federal un protocolo de prevención de agresiones contra maestros, pues en los últimos diez años ocurrieron mil 184 ataques es contra ellos por parte de alumnos y padres de familia en la Ciudad de México.

La vicecoordinadora de la bancada de Morena, Brenda Ruiz, autora de la iniciativa que dio origen a la reforma, expresó que ha vivido de cerca las violencias que sufren los maestros, pues es hija de una maestra que en septiembre próximo cumplirá 45 años de servicio activo.

He visto compañeras y compañeros de mi mamá sufrir violencia física, simbólica, psicológica, digital. He visto a mi mamá ser víctima de estas violencias también. Hoy más que nunca necesitamos darle un sentido humano y cuidar a las y los docentes. Necesitamos crear protocolos que las y los defiendan” expresó Ruiz.

Gobierno de la Ciudad de México

Y detalló que se requieren protocolos claros, “que sean muy contundentes y que defiendan la integridad física y psicológica de cada una de las y los maestros de esta ciudad. Es nuestra obligación”.

La reforma a la Ley de Educación local, establece que la Secretaría de Educación propondrá “estrategias y protocolos de prevención, actuación y atención, ante situaciones de violencia en contra del personal docente, los cuales deberán ser difundidos y accesibles para todos los integrantes de comunidad educativa”.

La diputada emecista, Patricia Urriza, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, dio a conocer que las agresiones contra maestros se han agravado en los últimos años.

Congreso CDMX. Especial

Especialmente en alcaldías como Xochimilco, Gustavo A Madero o Iztapalapa. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha podido apoyar con asesoría jurídica y psicológica a cerca de mil 300 maestros, maestras y directivos, al menos 75 por ciento de ellos son mujeres”.

Recordó que detrás de cada estadística “existe una persona que decidió dedicar su vida a enseñar a niñas, niños y jóvenes en su formación, pero que desafortunadamente se exponen día a día y cada vez más a la violencia”.