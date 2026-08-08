Avanza reparación en ductos de Pemex vandalizados en Iztacalco

Como parte de las medidas de remediación en el ducto de hidrocarburos de la calle Añil, en la colonia Granjas México, de la alcaldía Iztacalco, que sufrió una fuga la semana pasada aparentemente como un acto de intento de huachicoleo, se han realizado excavaciones, sellado, pozos y monitoreo de explosividad, informó este sábado la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia sostuvo una reunión con representantes de Pemex, Segiagua, Guardia Nacional, Defensa, Marina y alcaldía Iztacalco para evaluar los avances, mientras que los vecinos se les informó que no hay riesgos para la población.

Nos reunimos con vecinas y vecinos de esta demarcación para informar sobre las acciones, de forma cronológica, que se han realizado en la zona”, indicó la dependencia.

Foto: Especial

Entre las acciones ejecutadas se realizaron labores de excavación en cinco puntos, de ocho programados, para encontrar la zona de contaminación, así como para verificar que el ducto esté completamente hermético.

Se realizaron trabajos para controlar y sellar el ducto dañado para mitigar la fuga.

Se excavó un pozo indio a cuatro metros de profundidad para succionar toda la contaminación y posteriormente retirar el combustible recuperado.

Se harán cinco pozos más que ayuden a realizar monitoreo y localizar más fácilmente una posible fractura, acto vandálico o perforación, indicó la SGIRPC.