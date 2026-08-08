¡Gracias Tláloc! El agua en el Cutzamala mantiene bonanza, tiene 75% de llenado

El Sistema Cutzamala inició la primera semana de agosto con 584.298 millones de metros cúbicos de agua disponible para el Valle de México, equivalente al 74.67 por ciento de llenado, la mejor cifra de los últimos 10 años para estas fechas.

Las autoridades de la OCAVM regulan el flujo de agua hacia el Valle de México para mantener un equilibrio y evitar el desbordamiento de las presas. Ernesto Méndez

De acuerdo con cifras del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), el Sistema Cutzamala ha recuperado 58 millones 623 mil metros cúbicos de agua, a partir del 4 de junio, cuando iniciaron las lluvias en la región.

El Sistema Cutzamala registra un 71.46% de almacenamiento, alejando el riesgo de cortes severos de agua en la región. Ernesto Méndez

Actualmente, la Presa Valle de Bravo cuenta con 81.61 por ciento de almacenamiento, la Presa El Bosque 74.67 por ciento y la Presa Villa Victoria 69.96 por ciento.

El Sistema Cutzamala mantiene su envío de 15 mil litros por segundo al Valle de México, un suministro de los más altos de la historia, debido a que hay suficiente agua almacenada.