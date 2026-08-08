Inundación provoca cierre de transbordo del Metro Martín Carrera

Por una inundación, fue cerrado el pasillo de correspondencia entre las Líneas 4 y 6 de la terminal Martín Carrera del Metro.

Policías colocaron vallas para evitar el paso de usuarios y los dirigieron hacia el exterior, para que realizarán el transbordo por la calle.

Foto: Jonás López | Excélsior

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizaron acciones para abatir la inundación.

El organismo informó que el pasillo fue reabierto cerca de las 13:45 horas.

Foto: Jonás López | Excélsior

La inundación fue una afectación de la tormenta que azotó la capital la tarde y noche del viernes.

El servicio de trenes de la Línea 4 del Metro que corre de Martín Carrera a San Anita operó con normalidad, al igual que el de la Línea 6 que va de Martín Carrera a El Rosario.