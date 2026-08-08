Inundación provoca cierre de transbordo del Metro Martín Carrera
Personal de limpieza trabajó en la zona para retirar el agua de los pasillo y que los pasajeros pudieran pasar de nuevo
Por: Jonás López
Por una inundación, fue cerrado el pasillo de correspondencia entre las Líneas 4 y 6 de la terminal Martín Carrera del Metro.
Policías colocaron vallas para evitar el paso de usuarios y los dirigieron hacia el exterior, para que realizarán el transbordo por la calle.
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) realizaron acciones para abatir la inundación.
El organismo informó que el pasillo fue reabierto cerca de las 13:45 horas.
La inundación fue una afectación de la tormenta que azotó la capital la tarde y noche del viernes.
El servicio de trenes de la Línea 4 del Metro que corre de Martín Carrera a San Anita operó con normalidad, al igual que el de la Línea 6 que va de Martín Carrera a El Rosario.