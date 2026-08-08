CDMX lidera credencialización para votar desde el extranjero

La Ciudad de México se posicionó como la entidad federativa con el mayor número de personas que han recibido su Credencial para Votar desde el Extranjero, al contabilizar 164 mil 356 ciudadanas y ciudadanos con corte al 30 de junio de 2026.

De acuerdo con el informe de la Comisión Provisional de Votos Anticipados 2025-2027 del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), elaborado con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), la cifra representó un crecimiento de 318 registros en comparación con mayo.

El volumen de tramitación coloca a la capital por encima de estados con alta representación migrante, como Jalisco y Michoacán.

El reporte técnico detalla que Estados Unidos concentra la mayor parte de la población capitalina credencializada, con 138 mil 338 personas, proporción que equivale al 84.17 por ciento del total de los registros confirmados.

Las sedes consulares situadas en Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston y Nueva York reúnen 58 mil 141 documentos entregados. En el resto del mundo se distribuyeron 26 mil 18 credenciales, entre las que destacan los volúmenes de emisión reportados en Canadá, España, Alemania, Francia y el Reino Unido.

En cuanto a la composición demográfica, el informe especifica que 87 mil 331 registros corresponden a hombres y 77 mil 25 a mujeres.

El segmento de edad con mayor representatividad se ubica entre los 40 y 49 años, con 56 mil 409 personas; seguido por el grupo de 30 a 39 años, con 37 mil 488 y el de 50 a 59 años, con 37 mil 369 inscripciones.

Los rangos de 60 años y más suman 16 mil 708, mientras que los sectores de 20 a 29 años y de 18 a 19 registran 12 mil 479 y tres mil 903 documentos, respectivamente.

Las autoridades del IECM puntualizaron que el avance en la entrega de micas fortalece el ejercicio de los derechos político-electorales de los originarios de la capital que radican fuera del país.

Asimismo, destacaron que el fortalecimiento del padrón postal constituye un elemento estratégico para la organización de los próximos procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana desde el exterior.