¿Qué zonas de CDMX participan en la Jornada Nacional de Reforestación?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) reveló cuáles son los puntos de la Ciudad de México que están dentro de la jornada de reforestación, la cual se llevará a cabo este domingo, como parte de la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las autoridades ambientales invitaron a la población a sumarse a la Jornada Nacional de Reforestación, en que también participaran gobiernos estatales y municipales.

“En la Ciudad de México, la jornada permitirá fortalecer las acciones de restauración y conservación de los ecosistemas, con actividades simultáneas en distintos puntos del suelo verde en la capital”, afirmó la Sedema.

Zonas de reforestación en CDMX

San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón; el punto de reunión es a las 08:00 en las instalaciones de la Coordinación del Centro de Innovación e Integración Comunitaria (CIIC) 1, ubicada en Av. Ojo de Agua 69, El Ermitaño, Huayatla, alcaldía Magdalena Contreras.

San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, el punto de reunión también será en la CIIC 1 a la misma hora, para dirigirse al Rancho Los Laureles, en Avenida Valle de las Monjas S/N.

San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, el punto de reunión será en la calle Xalatlaco - El Ajusco 7, en la base de autobuses Estadio Azteca-Huipulco.

Foto: Especial

Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, la hora de reunión es las 07:00 en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en la exgasolinería.

Ejido de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, en Laguna La Espejera, la hora de la reunión es las 07:00 horas.

San Gregorio Atlapulco Cerril, la reunión es a las 07:30 horas en Avenida Las Torres, a la altura de la caseta de la brigada contra incendios.

A las personas interesadas se les recomienda acudir con ropa cómoda, calzado adecuado para campo, gorra o sombrero, agua para hidratarse, usar protector solar, así como seguir en todo momento las indicaciones del personal encargado de cada punto.