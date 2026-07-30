Investigan origen de olor a combustible en calles de Iztacalco

Personal táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en coordinación con especialistas de Pemex, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y efectivos del Ejército Mexicano, mantiene un operativo en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, tras detectarse un fuerte olor a combustible en la zona.

Las labores se concentran en la calle Añil, cerca del Eje 3 Sur y a unos metros del Estadio GNP Seguros, a un costado de la Terminal de Almacenamiento y Despacho Añil de Pemex, donde se realizan inspecciones, mediciones y trabajos de desazolve en la red de drenaje para determinar el origen de la emanación y descartar riesgos para la población.

En el lugar se encuentra la secretaria de Protección Civil, Miriam Urzúa, quien supervisa las acciones desplegadas.

Foto: Especial

A través de sus redes sociales, la dependencia informó que se efectúan revisiones técnicas para descartar una posible fuga de hidrocarburo.

Elementos del Ejército Mexicano mantienen un amplio perímetro de seguridad mientras especialistas realizan las evaluaciones correspondientes.

Están apoyados con unidades de emergencia, grúas y pipas de agua listas para intervenir en caso de que sea necesario.

Foto: Especial

En esa misma zona, hace cuatro años, el 17 de agosto de 2022, se detectaron tres tomas clandestinas de combustible, entre las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, cerca de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Añil.

Previamente, en ese mismo punto, en 2019 una fuga delató la operación de ordeña del ducto.

El suelo del lugar estaba impregnado de combustible y se registró un flamazo durante las reparaciones, dejando seis trabajadores de Pemex lesionados.