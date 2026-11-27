Los campos de romeritos crecen a ras de suelo como una extensa y tupida alfombra color verde, rodeados de canales y chinampas, en el pueblo de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía Tláhuac.

Los tallos tiernos y carnosos de este quelite endémico de la zona centro del país (Suaeda edulis) —descrito por primera vez en 2013 por investigadores del Instituto de Biología de la UNAM— brotan de la tierra húmeda del suelo de conservación, en la zona lacustre de la Ciudad de México.

En las semanas previas a las fiestas decembrinas, el paisaje cobra vida cuando decenas de productores locales cortan de los surcos, divididos geométricamente en parcelas rectangulares, la hierba fresca que servirá para preparar uno de los platillos más tradicionales de la cocina mexicana.

El año pasado se obtuvo una producción total de tres mil 558 toneladas de romeritos Secretaría de Agricultura

De acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), entre 2024 y 2025, la superficie cultivada de romeritos en la CDMX creció casi 87 por ciento, al pasar de 225 hectáreas a más de 421 hectáreas.

La diputada Judith Vanegas Tapia, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso de la Ciudad de México, destacó la importancia de seguir apoyando con recursos económicos a los productores de romeritos de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco.

Subrayó que los incrementos en el presupuesto de los últimos años destinado al suelo de conservación contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de las familias y a garantizar la preservación de las zonas que sirven para la producción de alimentos, la recarga de mantos acuíferos, la regulación del clima y la protección de la biodiversidad en la región.

“Desde el Congreso vamos a seguir impulsando el aumento de los recursos para que los productores no estén en desventaja y para que la ciudadanía los siga ayudando consumiendo lo local, porque se trata de alimentos frescos, de gran calidad y muy nutritivos”, señaló.

La DGSIAP, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reveló que el año pasado se obtuvo una producción total de tres mil 558 toneladas de romeritos, con una aportación del 55.9 por ciento del Estado de México, particularmente del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, y 44.91 por ciento de las alcaldías Tláhuac y Xochimilco en la Ciudad de México.

Indicó que en 2025 los romeritos representaron una derrama económica de 19.5 millones de pesos. Tan sólo en la CDMX existen más de 150 agricultores registrados que cultivan romeritos, distribuidos en 293 unidades de producción, según reportes de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

En 2025 los romeritos representaron una derrama económica de 19.5 millones de pesos. Secretaría de Agricultura

EEl año pasado, precisamente la Sedema recibió un incremento de 309 millones de pesos en su presupuesto de egresos, que incluía una partida de alrededor de mil 100 millones de pesos para la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr).

El objetivo era fortalecer el programa Altépetl Bienestar, para apoyo a los productores agrícolas, así como la protección del suelo de conservación y el impulso de las comunidades rurales.

Además, hace unos días, desde el Congreso de la CDMX, la diputada Judith Vanegas Tapia, en coordinación con la Sedema y la Corenadr, logró elevar de 13 mil pesos a 17 mil pesos los apoyos para cinco mil 560 productores de nopal de la Alcaldía Milpa Alta, un ingrediente esencial en la receta tradicional de los romeritos, que son ricos en fibra, vitaminas A, C, complejo B, minerales, proteínas y compuestos antioxidantes como la clorofila.