Suman 78 detenidos en operativo 'Refuerzo CDMX': Semar

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dio a conocer los resultados de las Operaciones “Refuerzo CDMX”, ejecutadas en febrero en coordinación con autoridades federales y capitalinas en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Resultados del operativo

De acuerdo con el reporte institucional, durante recorridos interinstitucionales y diligencias de cateo autorizadas por autoridad judicial, se inspeccionó a 704 personas, así como 107 vehículos y 427 motocicletas. Como resultado, 78 individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en diversos delitos.

En el mismo periodo se aseguraron 18 inmuebles vinculados a actividades ilícitas, 12 armas de fuego y aproximadamente 4 mil 131 dosis de presuntos estupefacientes.

Además, se incautaron 22.7 kilogramos de marihuana y cerca de 8.6 toneladas de autopartes, cuya procedencia será determinada conforme a los peritajes en curso.

La institución naval precisó que estas acciones forman parte de la estrategia de reforzamiento de seguridad en puntos identificados como prioritarios, con intervención coordinada y sustento en mandamientos ministeriales.

Jornada de vacunación

En paralelo a las tareas operativas, la Semar participó con el Gobierno Federal en la Jornada Integral de Vacunación contra el sarampión, organizada por la Secretaría de Salud en la Central de Abastos de la Ciudad de México. En ese punto se aplicaron 8 mil 472 dosis.

También se desplegó una jornada móvil de inmunización en la que se suministraron mil 708 vacunas contra sarampión, rubéola, influenza y COVID, entre otras, como parte del esquema preventivo dirigido a población abierta y trabajadores de zonas de alta concentración.

