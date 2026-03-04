A proceso hombre acusado de desaparecer a su pareja tras cita para supuesto viaje

Eduardo “N” fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en la desaparición de su pareja, ocurrida en diciembre de 2025, luego de que presuntamente la citara con el pretexto de realizar un viaje. El hombre fue localizado por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la fiscalía, la mujer fue vista por última vez el 4 de diciembre de 2025 cuando salió de su domicilio rumbo a la Central de Abastos. Al no tener noticias de ella, sus familiares denunciaron su desaparición y la Fiscalía emitió el fotoboletín único de búsqueda.

Las investigaciones permitieron saber que ese mismo día Eduardo “N” habría citado a la víctima con el argumento de que viajarían a Cancún. Sin embargo, el seguimiento realizado por las autoridades mostró que la mujer fue trasladada en un vehículo relacionado con el imputado hasta el municipio de Temamatla, en el Estado de México.

Detención y vinculación a proceso

Eduardo 'N', detenido en CDMX. Especial

Con los datos reunidos durante la investigación, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el probable responsable, la cual fue cumplimentada el pasado 23 de febrero, cuando agentes de la Policía de Investigación lo localizaron en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva y fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad.

*mvg*