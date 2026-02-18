¿Regresa el Doble No Circula? Mala calidad del aire hoy en CDMX y Edomex

Luego de que fue suspendida la Contingencia Ambiental el pasado martes 17 de febrero, y quedó sin efectos el Doble Hoy No Circula para este miércoles, la calidad del aire sigue siendo mala en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el Índice de Aire y Salud en la Zona Metropolitana del Valle de México, este miércoles 18 de febrero hay contaminantes PM10 y PM2.5, con un riesgo alto para la población.

¿Dónde hay mala calidad del aire?

Mala calidad del aire en el Valle de México. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

El reporte de las 9:00 horas de hoy indica que hay mala calidad del aire en:

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Tláhuac

Iztapalapa

Atizapán

Nezahualcóyotl

Mientras que en ‘aceptable’ se encuentran:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Coyoac án

Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

En tanto, Tlalpan, Álvaro obregón, Cuautitlán, Anexo de Tlalnepantla y Coacalco están con ‘ buena ’ calidad del aire.

¿Regresa Doble Hoy No Circula?

Mala calidad del aire en el Valle de México. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

Hasta el momento no se ha anunciado una nueva Contingencia Ambiental en la CDMX y el Edomex, por lo que el programa Hoy No Circula aplica de forma normal este día.

Es decir, este día no circulan los autos con:

Engomado rojo

Placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Sobre la calidad del aire en el Valle de México, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo, aseveró que se prevén mejorías en la zona, aunque admitió que seguirá siendo mala.

En esta línea, enfatizó que posiblemente seguirá la contaminación en la CDMX y el Edomex, pero sin llegar a los valores de Contingencia Ambiental.

No obstante, recordó que estos sistemas no son estáticos y permanentemente están cambiando.

*mvg*