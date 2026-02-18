Muere automovilista en Circuito Interior; investigan causas del accidente

El conductor de una camioneta perdió la vida de manera extraña dentro de su vehículo, en los carriles centrales del Circuito Interior José Vasconcelos y Juan de la Barrera, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

La camioneta quedó impactada de reversa contra la barra de protección del Circuito Interior; el parabrisas presentaba un fuerte golpe de afuera hacia adentro, del lado del conductor.

Accidente en Circuito Interior. Ricardo Vitela

Paramédicos de Protección Civil de Miguel Hidalgo informaron que dentro del vehículo hallaron una piedra de gran tamaño y que, al revisar al conductor, no presentaba indicios de manchas hemáticas ni golpes directos en el cuerpo o el rostro.

El conductor sí llevaba puesto el cinturón de seguridad y las bolsas de aire se activaron dentro del automóvil.

Afectación en Circuito Interior

El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para las labores de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Esta situación generó avance lento en el Circuito Interior por los trabajos de las autoridades.

En tanto, el cuerpo, junto con el vehículo, fue trasladado a la coordinación territorial en Miguel Hidalgo para el inicio de la carpeta de investigación ante el Ministerio Público.

Presunto infarto

Versiones preliminares apuntan que la víctima habría quedado inconsciente presuntamente tras sufrir un infarto antes del impacto.

Peritos de la Fiscalía capitalina informaron que el el punto exacto del percance habría sido unos metros atrás de donde quedó el vehículo, por lo que autoridades analizan si, tras el impacto, la unidad se desplazó en reversa.

Del lado del copiloto fue localizado un boquete y una piedra, por lo que se abrió una línea de investigación para determinar si fue arrojada contra el vehículo.

Primeros indicios señalan que la víctima no presentaba lesiones visibles provocadas por la piedra, por lo que peritos no descartan que el conductor haya sufrido un infarto antes del choque.

*mvg*