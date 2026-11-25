La concejala de Morena en Benito Juárez, Sofía María Vélez Reynoso, se registró para contender por la Coordinación del Distrito Local 18 de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, estructura territorial que abarca colonias de Benito Juárez y Álvaro Obregón.

En el marco del proceso interno de Morena, la funcionaria señaló que buscará fortalecer la organización territorial y mantener el acercamiento con los habitantes mediante recorridos, asambleas y actividades comunitarias.

Vélez Reynoso afirmó que, desde su trabajo como concejala, ha canalizado 532 oficios de gestión ciudadana relacionados con problemas de bacheo, alumbrado público, seguridad, mantenimiento de espacios públicos y servicios urbanos.

A estas acciones, indicó, se suman jornadas gratuitas de mastografías, asesorías jurídicas, actividades culturales y deportivas, así como iniciativas para recuperar espacios comunitarios.

En su pronunciamiento, la morenista cuestionó el deterioro de los servicios públicos en Benito Juárez y la actuación del alcalde Luis Mendoza, a quien señaló por su presunta ausencia frente a las demandas vecinales.

También hizo referencia a los señalamientos y procesos judiciales que han involucrado a exfuncionarios de la demarcación en el denominado cártel inmobiliario, y sostuvo que es necesario recuperar la confianza ciudadana a través de una representación cercana a los habitantes.

En Benito Juárez tenemos mucho por transformar y en Álvaro Obregón seguiremos profundizando la transformación”, expresó.

La concejala destacó además los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México para mejorar la conectividad en la zona poniente, particularmente la Línea 5 del Cablebús, actualmente en desarrollo.

Finalmente, reiteró su intención de continuar recorriendo las colonias del Distrito Local 18 y fortalecer el diálogo con las comunidades, además de promover las acciones de los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada.