Se abre socavón y cae aplanadora en rampa de la T2 del AICM

En la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se registraron dos incidentes en la Terminal 2.

En la zona de la rampa que da acceso vehicular hacia la parte superior se originó un socavón, lo que impedía el paso a la terminal aérea.

De inmediato las autoridades aeroportuarias delimitaron el área para comenzar con su reparación colocando un tapial con láminas para tapar la avería y realizar los trabajos.

El acceso solo se limitó en la parte inferior donde se llegó saturar en algunos momentos para las salidas y llegadas nacionales e internacionales.

Pero durante los trabajos de reparación del socavón una de las aplanadoras de maquinaria pesada cayó en una zanja de la misma rampa al estar trabajando, quedando atorada.

Para sacarla tuvieron que utilizar otra maquinaria e iniciar los trabajos de reparación de los dos desperfectos en la rampa de acceso.

Hasta este momento sigue cerrado el acceso ya que continúan con la reparación en el lugar afectado.

Las autoridades aeroportuarias en su cuenta de “X” informaron lo siguiente: “Por trabajos de mantenimiento en la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, los usuarios que arriben a dejar pasajeros, podrán estacionarse sin costo alguno, con una tolerancia de 45 minutos, en cualquiera de los estacionamientos de la T2. Lo anterior, para favorecer la movilidad segura en las vialidades”.