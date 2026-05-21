Sobse defiende “ajolotización”; asegura que intervenciones respetan normas

Ante los cuestionamientos ciudadanos por la llamada “ajolotización” de la ciudad, con el uso de color morado en puentes, bajopuentes y otros espacios públicos intervenidos como parte de los trabajos de mejoramiento urbano rumbo al Mundial, el secretario de Obras, Raúl Basulto, aseguró que todas las intervenciones cumplen con la normatividad vigente.

Detalló que la señalización obligatoria en carriles, cruces peatonales, guarniciones y dispositivos de tránsito mantiene los colores establecidos por las normas oficiales.

El color normativo para división de carriles es blanco o amarillo y es justamente el que estamos colocando”, explicó en una conferencia de prensa, encabezada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

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Basulto precisó que las intervenciones artísticas se realizan únicamente en elementos donde no existe restricción normativa específica, como muros laterales de puentes o espacios de concreto aparente.

En esos elementos no está normado un color específico y se tomó la decisión de darles una tonalidad que mejore la imagen urbana de la Ciudad de México”, indicó.

Además, explicó que el llamado “urbanismo mundialista” contempla alrededor de 40 intervenciones temporales en vialidades, con motivos relacionados con la Copa Mundial de Futbol, como el ajolote gigante, sin afectar la señalética oficial.

La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que el uso del color morado no responde a una decisión superficial Foto: Especial

Las acciones emprendidas buscan no sólo funcionalidad urbana, sino también mejorar el entorno visual de la capital.

La ciudad no solamente debe ser funcional, también debe ser segura, ordenada y visualmente digna. La recuperación del espacio público forma parte de una transformación urbana”, afirmó el secretario.

Al respecto, la jefa de Gobierno aseguró que las críticas “por el uso del color morado”, se tratan de una “campaña” para desacreditar a su administración.

Considero que hay una campaña que está dedicada a desacreditar el trabajo del gobierno de la ciudad. Este gobierno está abierto a cualquier crítica y puede ser que a un sector de la población no le guste el color morado o el color lila; bienvenidas todas las críticas, porque es un gobierno abierto y democrático”, afirmó.

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Recordó que actualmente se desarrollan cerca de dos mil obras en toda la ciudad.

Tenemos 500 escuelas renovadas, tres líneas de Cablebús en construcción, cien kilómetros de electromovilidad, 334 kilómetros de iluminación en vialidades y 635 obras de agua y drenaje”, enumeró.

También destacó los trabajos de repavimentación y recuperación del espacio público que se realizan en distintas zonas de la capital.

La jefa de Gobierno aseguró que el uso del color morado no responde a una decisión superficial, sino a una identidad vinculada con la lucha de las mujeres, mientras que la imagen del ajolote “busca reivindicar a una de las especies emblemáticas de la ciudad”.

Escogimos los ajolotes porque nos referimos a un animal endémico, que debe ser orgullo chilango”, dijo.

*DRR*