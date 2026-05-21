¡Cupo para todos!: Restaurantes de la CDMX podrán tener más mesas en el Mundial

Durante el Mundial, restaurantes, bares y cantinas de la Ciudad de México podrán ampliar temporalmente su capacidad de atención y el número de mesas y pérgolas, siempre y cuando no se comprometan las medidas de protección civil, informó el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero.

La medida deriva de los lineamientos publicados el 18 de mayo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los cuales contemplan facilidades para negocios ubicados cerca de los Fan Fest, festivales futboleros y zonas aledañas al Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el beneficio “aplicará para todos los establecimientos mercantiles de la ciudad”, a petición del sector privado, dijo.

Explicó que restaurantes y negocios con servicio de alimentos y bebidas podrán solicitar ampliaciones temporales de aforo y superficie interior para recibir a más clientes durante los partidos del Mundial.

“Fue una petición justamente de la industria, para mejorar el número de comensales que puedan tener, que puedan ver los partidos del Mundial y se les hizo esa concesión”, explicó.

Cravioto subrayó que la autorización estará condicionada a que no existan riesgos en materia de protección civil.

“Tendrán que hacer la petición y tendrán, insisto, que no afectar o poner en duda la protección civil del establecimiento”, enfatizó.

En la publicación de la Gaceta Oficial se establece que aquellos establecimientos mercantiles de bajo riesgo que, con motivo del Copa decidan realizar ampliaciones o modificaciones a sus superficies y aforo, deberán contar con un Plan de Contingencias Temporal, con el que se identifiquen riesgos de operatividad.

César Cravioto anunció que comercios de CDMX podrán sumar mesas al interior durante el Mundial. Especial

En ese sentido, el secretario aclaró que las ampliaciones no implican ocupación de la vía pública, sino ajustes al interior de los negocios que cuenten con espacio suficiente y condiciones de seguridad.

“No tiene que ver como tal con la vía pública, es al interior de los comercios”, puntualizó.

Como ejemplo, explicó que un restaurante autorizado para operar con determinado número de mesas podría incrementar temporalmente su capacidad si las condiciones del inmueble lo permiten.

“Cada establecimiento mercantil dice: aquí puedes poner al interior de tu establecimiento 10 mesas. Si se puede ver que puede crecer dos mesas más sin poner en riesgo la protección civil, lo podrán hacer”, indicó.

Insistió César Cravioto que las facilidades serán únicamente temporales y concluirán al término de la justa deportiva.

“Obviamente, terminando el Mundial, después del día de la final, al día siguiente ya regresan a como estaban”, sostuvo.