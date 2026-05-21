Hoy no Circula del viernes en CDMX y Edomex deja en casa a estos autos

El programa Hoy No Circula para el viernes 22 de mayo de 2026 aplica para los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y con hologramas de verificación 1 y 2, así como vehículos con permisos provisionales, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y de transporte de pasajeros, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Los vehículos registrados en Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular bajo las mismas restricciones que los de la CDMX, siempre y cuando cuenten con verificación vigente en su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Región de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Multa por violar la restricción

En caso de no respetar el Hoy No Circula el viernes 22 de mayo de 2026, y si el vehículo es identificado por las autoridades, se impondrá una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre $2,346.80 y $3,519.30 pesos.

¿Hay cambios en el programa?

Autoridades de la CDMX y Edomex han declarado recientemente que habrá cambios al programa Hoy No Circula. No obstante, la medida aún se encuentra en revisión y no se han informado modificaciones oficiales, por lo que el programa sigue operando con normalidad.

Por ahora, lo único que ha cambiado es la ampliación del programa a más municipios del Estado de México, donde entró en vigor desde el pasado 1 de julio.

*DRR*