Sistema anticiclónico afectará calidad del aire en Valle de México; ¡OJO con la contaminación!

El Frente Frío número 34, asociado con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciará un marcado frescor en las temperaturas, además de vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, en el resto del país, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas superiores a 30 grados en 26 entidades y baja probabilidad de lluvias.

El organismo subrayó que la influencia del sistema anticiclónico generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

El SMN prevé lluvias aisladas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.

Temperaturas máximas de hasta 45 grados

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Asimismo, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Veracruz.

En tanto, habrá temperaturas de 30 a 35 grados en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

También se pronostican temperaturas de -5 a 0 grados con heladas en áreas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala.

Además, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en regiones serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Vientos fuertes y posibles tolvaneras

El SMN prevé vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, así como viento de componente sur en Tamaulipas.

De igual forma, se pronostican vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato, además de viento de componente sur en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y en la costa de Tamaulipas.

